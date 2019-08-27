Характеристики и цена дешевого смартфона Xiaomi рассекречены за два дня до анонса

3764

Дешевый наследник Redmi Note 7

Инсайдер Xiaomishka опубликовал спецификации смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro, преемника бестселлера Redmi Note 7. Анонс моноблока состоится 29 августа 2019 г. одновременно с младшей моделью Redmi Note 8. Вместе со смартфонами Xiaomi покажет и первые бюджетные телевизоры новой серии Redmi TV.

Также была рассекречена стоимость смартфонов, подтверждающая их доступность. Младший смартфон Redmi Note 8 в базовой комплектации, которая включает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, стоит $165, тогда как Redmi Note 8 Pro, в котором по у молчанию установлены накопитель на 128 ГБ и оперативная память 6 ГБ, оценивается в $250. Топовая версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить около $290.

Все цены актуальны для рынка Китая. Стоимость смартфонов в России неизвестна, однако Redmi Note 7, поступивший в продажу в России спустя три месяца после официального анонса, на момент релиза стоил в России практически столько же, сколько и в КНР. Redmi Note 8 будет продаваться в оттенках Meteorite Black, Fantasy Blue и White, а Redmi Note 8 Pro покрасят в цвета Ice Jade, Fritillaria White и Electro-optic Ash. Описание оттенков инсайдер не предоставил, как и спецификации младшего Redmi Note 8.



Характеристики Redmi Note 8 Pro

Комплектации Xiaomi Redmi Note 8 Pro будут отличаться лишь объемами памяти. Экран смартфона получит диагональ 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 5, плюс в нем будет вырез под фронтальную камеру на 20 мегапикселей. Телефон базируется на «игровом» флагманском процессоре MediaTek Helio G90T, в составе которого есть шесть ядер Cortex-A55 и интегрированная видеокарта Mali-G76 3EEMC4. Чип выпускается по нормам 12-нанометрового техпроцесса и работает на частоте 2,05 ГГц, тогда как тактовая частота видеоподсистемы достигает 800 МГц. G90T также располагает модемом LTE Cat. 12 и двухдиапазонным адаптером Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц.

Redmi Note 8 Pro очень похож на Redmi Note 7

Основной модуль камеры в Redmi Note 8 Pro, в отличие от седьмого поколения смартфона, четверной, а не двойной. Главный сенсор располагает 64-мегапиксельным разрешением, а три других – 8, 2 и 2 Мп. Параметры камер пока неизвестны, но, по словам инсайдеров, одна из них получит широкоугольную оптику, а другая обеспечит макросъемку с расстояния 2 см.

Xiaomi продолжает экспериментировать с дизайном упаковки своих смартфонов

Redmi Note 8 Pro обзаведется корпусом повышенной прочности – помимо стекла Gorilla Glass 5 в нем ожидается наличие защиты от влаги и пыли IP52. В сравнении с IP68 у флагманов данная защита здесь лишь номинальная – поливать смартфон водой и плавать вместе с ним нельзя. Xiaomi также заверила, что ее новый смартфон выдержит падение с 1,5-метровой высоты.

Redmi Note 8 Pro может получить градиентный окрас корпуса

Из коробки Redmi Note 8 Pro поставляется с предустановленной ОС Android 9 Pie, фирменной прошивкой MIUI 10 и с аккумулятором емкостью 4500 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+ вместе с 18-ваттной беспроводной зарядкой. Также в нем есть поддержка microSD, плюс Xiaomi оснастила его чипом NFC для бесконтактной оплаты – это первый в ее истории бюджетный смартфон с таким модулем. К дополнительным особенностям мобильника относятся динамик с усилителем NXP Smart PA и разъем 3,5 мм для подключения наушников, плюс в нем сохранят ИК-порт для управления домашней электроникой. Сканер отпечатков пальцев Xiaomi разместит на тыльной панели смартфона.

Внешний вид

Вместе со спецификациями был рассекречен и облик Redmi Note 8 Pro. В плане дизайна от Redmi Note 7 новинка практически не отличается, но все же определенные изменения прослеживаются. На лицевой стороне, к примеру, в сторону уменьшения изменилась толщина нижней рамки дисплея.

В Redmi Note 8 Pro сохранился 3,5-миллиметровый разъем

Сзади у Redmi Note 8 Pro в сравнении с предшественником поменялось расположение модуля камеры – из верхнего левого угла он переехал в центр, разместившись над дактилоскопом. Элементы управления и разъемы остались на прежних местах, за исключением входа под наушники – его перенесли с верхнего торца на нижний, оставив сверху лишь инфракрасный порт.