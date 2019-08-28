Бывшее подразделение AMD пытается запретить iPhone

Производитель чипов GlobalFoundries, созданный на основе бывшего подразделения AMD, обвинил тайваньского конкурента TSMC в нарушении 16 патентов. В связи с этим он требует запретить ввоз в Германию и США продукции Apple, Google, Nvidia и других компаний, где используются заимствованные технологии.



Иск GlobalFoundries

Контрактный производитель чипов GlobalFoundries со штаб-квартирой в США подал иск против своего всемирноизвестного тайваньского конкурента TSMC за нарушение патентов. Истец добивается запрета импорта в США и Германию тех чипов TSMC, где используются якобы заимствованные технологии. Иски были поданы одновременно в двух этих странах.

GlobalFoundries намерена добиться от ответчика выплаты «значительной» компенсации, размер которой не уточняется. Истец указывает, что продажа чипов, созданных путем нарушения патентов, принесла TSMC «десятки миллиардов долларов выручки».

В общей сложности речь идет о нарушении 16 патентов GlobalFoundries — 13 в США и еще трех в Германии. В каких именно чипах использовались заимствованные технологии, не уточняется, но в иске указано, что TSMC поставляла их таким своим заказчикам как Apple, Qualcomm, Google, Nvidia, Lenovo и MediaTek — в общей сложности перечислено 20 компаний.

Учитывая круг заказчиков TSMC, если требование о запрете экспорта будет удовлетворено, это затронет такие продукты как iPhone, iPad, смартфоны Google Pixel, графические процессоры Nvidia и т. д.

В иске GlobalFoundries активно эксплуатирует тему торговой войны между США и Китаем, подчеркивая, что защищает свои инвестиции в производство полупроводников в США и Европе в противовес азиатским конкурентам. Истец сообщает, что за последние десять лет инвестировал в производство полупроводников в США более $15 млрд, и еще $6 млрд в Европе.

Список патентов, о которых идет речь в иске

Со своей стороны, TSMC назвала иск безосновательным. Компания полагает, что со стороны GlobalFoundries это просто метод использования нечестной конкуренции.

Кто такая GlobalFoundries

GlobalFoundries — это производитель полупроводниковых интегральных микросхем, созданный в 2009 г. на базе производственного подразделения AMD. В 2010 г. поглотила сингапурскую Chartered Semiconductor, а в 2015 г. — IBM Microelectronics, подразделение IBM по производству полупроводников.

GlobalFoundries принадлежит инвестиционной компании правительства эмирата Абу-Даби Advanced Technology Investment Company (ATIC), которая выкупила у AMD остаток ее акций в 2012 г.

Штаб-квартира GlobalFoundries находится в Санта-Кларе в Калифорнии. У компании есть заводы в Германии, Сингапуре, США и Китае, где производятся 200- и 300-миллиметровые кремниевые пластины. По состоянию на 2019 г. GlobalFoundries занимает третье место среди контрактных производителей полупроводников с долей 8,4%, уступая только TSMC с долей 48,1% и Samsung с долей 19,1%.

GlobalFoundries продолжает сотрудничать с AMD, которая использует ее полупроводники в процессорах серий Ryzen 1000 и 2000, выполненных по техпроцессу 14 нм. Примечательно, что в иске нет ни слова о запрете импорта какой-либо продукции AMD, хотя эта компания также пользуется услугами TSMC.