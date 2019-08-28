Бюджетный бренд на день обогнал Xiaomi с выпуском первого в мире смартфона с камерой на 64 МП. Характеристики

Уникальный камерофон из Китая

Китайская компания Oppo провела презентацию смартфона Realme XT, первого в мире средства связи с фотокамерой на 64 МП. По состоянию на 28 августа 2019 г. аналогов в этом плане у него нет, но на 29 августа 2019 г. назначена премьера моноблока Redmi Note 8 Pro с аналогичной по параметрам основной камерой. Другими словами, Oppo обогнала Xiaomi, одного из основных своих конкурентов на рынке смартфонов, всего на день.

Oppo будет выпускать смартфон XT под своим дочерним брендом Realme, созданном в 2018 г. в ответ на появление суббренда Honor компании Huawei. В январе 2019 г. список «дочек» крупных производителей пополнила Redmi – Xiaomi выделила линейку популярных недорогих гаджетов в отдельную компанию.

Старт продаж Realme XT назначен на сентябрь 2019 г., точную дату производитель называть не стал. С ценой на смартфон Oppo тоже не успела определиться, но он изначально нацелен на глобальный мобильный рынок, и первой страной, где он появится, станет Индия. Не исключен релиз Realme XT и на российском рынке – компания Oppo официально представлена в России. Смартфон доступен в двух цветах корпуса – перламутровом белом и перламутровом синем, оба с градиентным отливом.

Фотокамеры смартфона

Основной модуль камеры – это то, что выделяет Realme XT на фоне всех смартфонов мира, включая флагманский Samsung Galaxy Note10, поступивший в российскую розницу во второй половине августа 2019 г. Базовый сенсор фотокамеры – Samsung ISOCELL Bright GW1, разрешение которого составило 64 МП, а диафрагма оптики – f/1,8.

Над дизайном модуля камеры Oppo долго не думала

Вместе с GW1 у смартфона есть еще три камеры на тыльной панели. Вторая матрица на 8 МП располагает 119-градусной широкоугольной оптикой, тогда как третья предназначена для макросъемки и имеет разрешение 2 МП. Последний представитель квартета – это 2-мегапиксельная ToF-камера для определения глубины сцены и размытия фона при портретной съемке.

Вырез в экране под фронтальную камеру получился сравнительно небольшим

По умолчанию основная камера Realme XT снимает в разрешении 16 МП – при получении снимка информация с четырех соседних пикселей объединяется в один. Переход на полноценные 64 МП возможен через меню настроек, и в таком режиме, по данным ресурса Android Authority, вес каждого снимка составит в районе 21 МП. Фронтальная камера базируется на 16-мегапиксельном сенсоре Sony IMX 471.

Камерофон, но не флагман

Если рассматривать спецификации Realme XT отдельно от основной камеры, то это смартфон среднего уровня, что подтверждает позиционирование самого бренда Realme. Его собрали на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 712, вышедшем в 2019 г. и представляющем собой улучшенную версию Snapdragon 710 образца 2018 г. Улучшенный чип производится по 10-нанометровой технологии, располагает ядрами Kryo 360 с частотой до 2,3 ГГц, видеокартой Adreno 616 и вспомогательным сопроцессором Hexagon 685. Процессор поддерживает Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, и эти модули присутствуют в составе самого смартфона, а вот NFC для бесконтактных платежей в Realme XT нет.

Сканер отпечатков пальцев Realme XT перенесли под дисплей

Экран XT располагает матрицей AMOLED с относительно тонкими для смартфона среднего уровня рамками. Разрешение панели – Full HD+ при диагонали 6,4 дюйма, имеются каплевидный вырез под селфи-камеру и встроенный сканер отпечатков пальцев. Лицевая панель, равно как и тыльная, защищена от повреждений усиленным стеклом Gorilla Glass 5. Питание всей электроники обеспечивает несъемный аккумулятор на 4000 мАч, дополненный 20-ваттной ускоренной зарядкой VOOC 3.0 по USB-C.

Oppo решила оставить 3,5-миллиметровый разъем

В смартфоне присутствует отдельный вход под наушники, есть поддержка двух SIM-карт и microSDXC и фирменная прошивка ColorOS 6.0.1 поверх Android 9 Pie. По части памяти есть выбор из 4, 6 или 8 ГБ оперативной (LPDDR4X) и 64 или 128 ГБ встроенной (UFS 2.1).

Xiaomi молчать не станет

Ответом компании Xiaomi на выпуск Realme XT станет релиз как минимум двух смартфонов-конкурентов – Redmi Note 8 и Note 8 Pro. Их стоимость в Китае составит от $165 до $290, и Pro-версия тоже должна получить 64-мегапиксельный сенсор Samsung и три дополнительных сенсора.

Redmi Note 8, прямой конкурент Realme XT

На стороне Redmi Note 8 Pro окажутся АКБ большей емкости (4500 мАч), защита корпуса от ударов и падений, диагональ экрана 6,5 дюйма, чип NFC и, возможно, более низкая стоимость. С другой стороны, в этом смартфоне используются матрица IPS и процессор MediaTek и 18-ваттная зарядка. К тому же, дактилоскопа в его экране нет – он размещен сзади, под фотокамерой.