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Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена

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Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми
Xiaomi анонсировала свой первый смартфон Redmi Note 8 Pro с фотокамерой на 64 МП. Обладая актуальными спецификациями, в том числе и «игровым» процессором MediaTek, он может похвастаться невысокой стоимостью. Одновременно с ним показали и смартфон Redmi Note 8, ставший полноценной заменой популярного Redmi Note 7.

Современные и недорогие

Компания Xiaomi провела презентацию своих новейших смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Младший смартфон стал прямым наследником бестселлера Redmi Note 7, вышедшего в России весной 2019 г., тогда как Redmi Note 8 Pro – это первый смартфон Xiaomi с 64-мегапиксельной камерой.

Выпускаться оба моноблока будут под маркой Redmi – дочерним брендом Xiaomi, образованным в январе 2019 г. Технически Redmi Note 8 Pro стал вторым в мире смартфоном с камерой на 64 МП – всего на сутки раньше состоялась премьера Oppo Realme XT с аналогичным сенсором. Новинки Xiaomi и Oppo поступят в продажу в течение сентября 2019 г., но, если Oppo выпустит свой Realme XT сперва в Индии, то Xiaomi начнет распространение Redmi Note 8 и 8 Pro с Китая.

Redmi Note 8, по информации GSM Arena, будет доступен в черном, белом и темно-синем цветах корпуса. Базовая комплектация смартфона с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит в Китае около $140, а модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется приблизительно в $170. Топовая версия Redmi Note 8, оцененная в $195, предложит накопитель емкостью 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.

Стоимость Redmi Note 8 и 8 Pro в Китае

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в Китае, $
Redmi Note 8 4 64 140
Redmi Note 8 6 64 170
Redmi Note 8 6 128 195
Redmi Note 8 Pro 6 64 195
Redmi Note 8 Pro 6 128 225
Redmi Note 8 Pro 8 128 250

Источник: Xiaomi и CNews Analytics

Redmi Note 8 Pro, получив более мощную электронную «начинку», выйдет в черном, белом и темно-зеленом оттенках. В версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти смартфон стоит $195, но также доступна комплектация с 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти. За нее Xiaomi попросит $225. Версия с 256-гигабайтной флеш-памятью представлена не была, а максимальная комплектация включает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Ее цена – $250.

Мощный камерофон Redmi Note 8 Pro

Спецификации смартфона Redmi Note 8 Pro, опубликованные CNews за несколько дней до презентации, получили подтверждение. Аппарат действительно оснастили IPS-экраном с диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+, а его нижняя рамка, так называемый «подбородок», уменьшилась в толщине до 4,2 мм при толщине боковых рамок 1,8 мм и верхней 2 мм. Дисплей занимает 91,4% площади фронтальной панели, закрыт защитным 3D-стеклом и располагает сертификатом TUV Rheinland, подтверждающим защиту глаз владельца от синей части спектра света.

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Белый цвет корпуса у Redmi Note 8 Pro будет градиентным

Вытянутый модуль основной камеры, получивший овальную форму, находится по центру тыльной панели (она тоже закрыта 3D-стеклом) и включает три сенсора – 64 МП Samsung ISOCEL Bright GW1 (точно такой же, как у Realme XT), 8 МП с широкоугольной оптикой (угол обзора 120 градусов) и 2-мегапиксельную ToF-камеру. Четвертый сенсор – это 2 МП камера для макросъемки с расстояния от 2 см, расположенная сбоку от модуля. Сзади также присутствует классический сканер отпечатков пальцев. Для сравнения, в новейшем из выпущенных смартфонов Apple — iPhone XS — стоимостью в России от 89,5 тыс. руб. используется двойной 12-мегапиксельный сенсор. Максимальное разрешение снимков, сделанных на Redmi Note 8 Pro, составило 9248х6936 пикселей при весе файлов с фотографиями свыше 20 МБ, плюс телефон может записывать видео с частотой 960 кадров в секунду.

Фронтальную камеру Xiaomi установила по центру верхней кромки дисплея в каплевидном вырезе. Ее разрешение – 20 МП, и она дополнена алгоритмами искусственного интеллекта.

Основа смартфона – MediaTek Helio G90T, шестиядерный чип с ядрами Cortex-A55 на частое до 2,05 ГГц. В процессор интегрирована видеокарта Mali-G76 3EEMC4, частота которой не превышает 800 МГц. Helio G90T выпускается по нормам 12-нанометрового техпроцесса и позиционируется производителем в качестве решения для игровых смартфонов. Тем не менее, сам Redmi Note 8 Pro к игровым мобильникам не имеет никакого отношения – по-настоящему геймерские гаджеты имеют при себе гораздо более производительные процессоры. К примеру, Asus ROG Phone 2 собран на Qualcomm Snapdragon 855 Plus – самом мощном мобильном процессоре 2019 г.

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Для Redmi Note 8 Pro Xiaomi разработала особый бирюзово-зеленый оттенок

Но все же, определенные геймерские особенности в распоряжении Redmi Note 8 Pro есть – он стал первым смартфоном в линейке Redmi, в котором появилась система жидкостного охлаждения, к тому же видеоподсистема самого процессора может автоматически подстраивать яркость, контрастность и четкость изображения за счет технологии MiraVision.

Redmi Note 8 Pro поставляется с двухдиапазонным модулем Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth, у него есть ИК-порт для управления домашней техникой и чип NFC для бесконтактных платежей. Система питания представлена батареей 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. По заявлениям Xiaomi, на полную подзарядку уходит около двух часов, а до 50% АКБ зарядится за 36 минут. В оснащение смартфона, помимо перечисленного, входит расположенный на нижнем торце корпуса 3,5-миллиметровый разъем под наушники.

Бюджетный Redmi Note 8

Redmi Note 8 – это прямой потомок Redmi Note 7. По дизайну смартфон идентичен Redmi Note 8 Pro, за исключением расположения тыльной камеры, но спецификации у него немного иные.

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Redmi Note 8 полностью заменит собой Redmi Note 7 за счет невысокой цены и более современных характеристик

Основная камера в данной модели – это сенсор Samsung ISOCELL GM2 на 48 МП (в Redmi Note 7 используется чип GM1 с таким же разрешением). Оставшиеся три модуля заимствованы у Pro-версии смартфона, тогда как разрешение фронтальной камеры уменьшено здесь до 13 МП.

Вместо «игрового» процессора MediaTek в Redmi Note 8 установлен чип Qualcomm Snapdragon 665. Это 11-нанометровый процессор среднего уровня, в котором находятся восемь ядер Kryo 260, поделенные на два кластера. В первом находятся четыре ядра с частотой до 2,2 ГГц, а оставшийся квартет работает на частоте до 1,8 ГГц.

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Из-за расположения камеры Redmi Note 8 напоминает Samsung Galaxy Note10

Экран Redmi Note 8 поддерживает разрешение Full HD+ при диагонали 6,3 дюйма и матрице IPS. Нижняя рамка имеет толщину 4,2 мм, но встроенного дактилоскопа, опять же, нет – его следует искать на тыльной панели. Емкость батареи за счет меньших габаритов самого смартфона уменьшена до 4000 мАч, но 18-ваттная зарядка по USB-C, как и у Note 8 Pro, в наличии.

Обе новинки Xiaomi работают под управлением ОС Android 9 Pie с предустановленной прошивкой MIUI 10. Оболочку MIUI 11 Xiaomi планирует выпустить до конца 2019 г.



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