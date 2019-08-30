AMD обошла Nvidia и потеснила Intel на рынке видеокарт

AMD снова на коне

Компания AMD по результатам II квартала 2019 г. опередила компанию Nvidia на рынке видеокарт. Это случилось впервые за последние пять лет, пишет Forbes со ссылкой на отчет об анализе рынка, проведенном исследовательской компанией Jon Peddie Research. Доля AMD снижалась от квартала к кварталу, начиная с третьей четверти 2014 г.

Пять лет назад AMD удалось обойти своего главного конкурента за счет более популярных среди пользователей решений, той же флагманской видеокарты Radeon R9 290X, в сравнении с актуальными на тот период времени новинок Nvidia. Radeon R9 290X опередила Nvidia GeForce GTX 780 по объемам продаж, равно как и по объему видеопамяти – 4 ГБ против 3 ГБ. К тому же, у Nvidia на тот момент не было карт, сравнимых по производительности с детищем AMD – вернуть себе лидерство она смогла лишь после выпуска графических процессоров GeForce линейки 900 на основе архитектуры Maxwell.

Видеокарта Radeon RX 5700

В 2019 г. занять пальму первенства AMD смогла при помощи карты Radeon RX 5700, графический чип которой выпускается по самой современной для AMD образца 2019 г. 7-нанометровой технологи. Nvidia противопоставила ей новые карты семейства GeForce RTX, поддерживающие технологию трассировки лучей (Ray Tracing), но победителем не вышла.

Трехполярный рынок

Анализ рынка, проведенный Jon Peddie Research, включает сегменты дискретных (внешних) и интегрированных (встроенных в центральный процессор) видеокарт, что немного исказило общую картину рынка ввиду присутствия компании Intel. Компания встраивает видеокарты практически во все свои процессоры для настольных ПК и ноутбуков, и тот факт, что она удерживает критическую долю рынка процессоров (AMD, по данным Tom’s Hardware, принадлежит 17,1% глобального рынка процессоров), делает ее лидером и в сегменте видеокарт. Дискретные ускорители Intel пока не производит.

Борьба AMD и Nvidia за второе место на рынке видеокарт длится годами

Доля AMD на рынке графики по результатам II квартала 2019 г. составила 17,2%, против 14,8% во второй четверти 2018 г. Другими словами, рост в годовом исчислении достиг 2,4%, тогда как Nvidia всего за год откатилась с 17% до 16%. Intel принадлежит 66,9% рынка, и она тоже отметилась падением – год назад она удерживала 68,2-процентную долю. Таким образом, AMD удалось потеснить обоих своих конкурентов.

AMD и видеокарты

AMD в сравнении с Intel и Nvidia – относительно новый игрок на рынке видеоускорителей. Компания была основана в 1969 г. и недавно отметила свой полувековой юбилей, а производством видеокарт она занялась лишь в 2006 г.

Для запуска нового направления бизнеса AMD в июле 2006 г. купила основанную в 1985 г. компанию ATI, изначально работавшую в сегменте графических карт. Сделка была закрыта в октябре 2006 г., после чего ATI стала частью подразделения AMD Graphics Product Group. Сумма сделки составила $5,6 млрд. Торговую марку Radeon, под которой ATI выпускала свои видеочипы, было решено сохранить, и она существует до сих пор.

Доля AMD в сегменте ускорителей графики превысила 17 %

AMD не выпускает видеокарты под своим брендом – вместо этого она продает графические процессоры Radeon сторонним производителям, в число которых входят компании MSI, Gibabyte, Asus и другие крупные бренды. Под перечисленными марками также выпускаются карты на чипах Nvidia, тогда как Sapphire Technology предпочитает сотрудничать исключительно с AMD.

Intel наступает

Компания Intel планирует прекратить ограничивать себя выпуском лишь интегрированных видеокарт и повторно открыть для себя рынок дискретных решений. Свою первую дискретную видеокарту Intel выпустила в 1998 г. и назвала ее i740, но с течением времени она полностью переключилась на развитие встроенных видеоподсистем своих процессоров. В декабре 2018 г. она заявила о своем скором возвращении с дискретной графикой Intel Xe (общее название для полноценной серии карт) и назвала приблизительную дату выхода первой модели – 2020 г. В апреле 2019 г. стали известны более точные сроки выхода первой Intel Xe – 31 июля 2020 г.

Intel тщательно скрывает внешность своих видеокарт Xe

Интересно отметить, что первыми массовыми чипами архитектуры Xe станут двухъядерные решения X2. Именно их компания планирует представить летом 2020 г. Таким образом, «одноядерная» стадия графики Intel будет «с ходу» пропущена.

Intel Xe 2, как и современные графические чипы AMD и Nvidia, будут выпускаться по 7-нанометровой технологии. Добавим, что в производстве процессоров Intel использует менее современные 10 нанометров, на которые она с большим трудом перешла лишь в августе 2019 г.