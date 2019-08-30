Apple назвала дату премьеры новых iPhone и MacBook. Что о них известно по утечкам

Осенний «яблокопад»

Компания Apple назначила дату проведения своего ежегодного осеннего мероприятия по презентации нового поколения смартфонов iPhone. До дебюта гаджетов осталось меньше двух недель, и Apple начала приглашать журналистов для участия в конференции.

Анонс свежих iPhone 11 (одно из возможных названий) состоится 10 сентября 2019 г. Презентация пройдет в Театре Стива Джобса (Steve Jobs), основателя Apple, ушедшем из жизни в 2011 г. Театр расположен в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Приглашения, разосланные потенциальным участникам конференции, традиционно не содержат никакой дополнительной информации о готовящихся к показу устройствах. На этот раз нет даже намека на то, что нового может в них быть – приглашение украшено лишь стилизованным логотипом Apple и слоганом мероприятия «By innovation only» (исключительно с инновациями). Тем не менее, определенные сведения о новых iPhone 2019 модельного года благодаря стараниям инсайдеров все же «утекли» в Сеть, плюс, по данным портала MacRumors, через пару недель их покажут одновременно с планшетами, ноутбуками и другими актуальными продуктами Apple.

Линейка «яблочных» смартфонов

Apple перешла на трехгодичный цикл обновления модельного ряда в 2017 г. с выпуска iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. В 2019 г. она планирует представить три смартфона для замены каждой из трех моделей, вышедших в 2018 г.

Приглашение на сентябрьскую конференцию Apple

Так, на смену однокамерному iPhone XR придет смартфон с экраном LCD на 6,1 дюйма и двойной камерой, вписанной в новый модуль квадратной формы на тыльной панели. Наследники iPhone XS и XS Max (11 и 11 Pro) обзаведутся более современными OLED-матрицами на 5,8 и 6,5 дюйма по диагонали соответственно, а их квадратная основная камера получит три сенсора.

Облик смартфонов практически не изменится – Apple сохранит прежние пропорции и детали дизайна, но поработает над системой Face ID, которая может получить ряд улучшений, вследствие чего станет занимать меньше места на лицевой панели. Это может означать уменьшение размеров давно вышедшей из моды «моноброви».

Итоговый вариант дизайна новых iPhone 2019

Процессор A12 Fusion в своих новых смартфонах Apple заменит на пока не вышедший чип А13, в котором ожидаются повышенная производительность и сниженное энергопотребление. В сочетании с аккумуляторами большей емкости, наличие которых инсайдеры тоже приписывают новым iPhone, это может в значительной степени увеличить время их автономной работы. Помимо этого, может появиться функция «обратной» беспроводной зарядки – новые смартфоны смогут заряжать другие гаджеты. Технология не нова – подобная функция есть как минимум в вышедших в марте 2019 г. флагманах линейки Samsung Galaxy S10.

Глобальных изменений в iPhone 2019 модельного года не будет – Apple готовит полностью новые смартфоны к релизу в 2020 г. У них может измениться дизайн, и они с высокой долей вероятности получат поддержку сотовых сетей пятого поколения (5G), ведь летом 2019 г. Apple выкупила у Intel модемное подразделение специально для того, чтобы разрабатывать и выпускать собственные модемы.

Часы, планшеты и ноутбуки

Основную часть презентации Apple посвятит именно новым смартфонам, но также не оставит без внимания обновленные часы Apple Watch. Пятое поколение носимого гаджета (первое увидело свет в 2014 г.), исходя из отсутствия утечек информации, может получить минимум отличий от Series 4 образца 2018 г. Дизайн и аппаратное наполнение могут и вовсе не измениться, а в список доступных материалов корпуса Apple может добавить титан.

16-дюймовый MacBook Pro станет самым крупным в линейке

Осенью 2019 г. Apple может выпустить линейку обновленных планшетных компьютеров. Апгрейду подлежат топовый iPad Pro, а также бюджетный iPad, экран которого, по предварительным данным, увеличится до 10,2 дюйма. При этом планшет сохранит свои габариты за счет уменьшения толщины рамок дисплея.

Arcade, игровой онлайн-сервис Apple

На момент публикации материала не было известно, собирается ли Apple показывать все перечисленные устройства в рамках одной конференции, или же сентябрьское мероприятие ограничится лишь смартфонами и умными часами, тогда как новые iPad Apple выпустит позже. Вместе с планшетами компания из Купертино анонсирует и новый 16-дюймовый MacBook Pro, а также запустит новые сервисы – игровой Apple Arcade в ответ на весенний анонс Google своего аналогичного проекта и телевизионный Apple TV+. К программным новинкам присоединится и вереница операционных систем – iOS 13 для смартфонов, iPad OS 13 для планшетов, macOS Catalina для ноутбуков и ПК, а также tvOS 13 для ТВ-приставки Apple TV и watchOS 6 для смарт-часов Watch.