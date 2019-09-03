Продажи ноутбуков в России рухнули. Просвета впереди не видно

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Провальное полугодие

За II квартал 2019 г. в Россию было поставлено около 1,15 млн настольных и портативных ПК, что на 22,1% меньше, чем за тот же период 2018 г. Такие данные сообщили аналитики IDC по итогам исследования российского рынка персональных компьютеров.

Согласно данным IDC PC Quarterly Tracker, сокращение российского рынка ПК продолжается второй квартал подряд. В I квартале 2019 г. объем поставок ПК в Россию рухнул на 10,5% по сравнению с показателями первой четверти 2018 г.

Сокращение рынка на протяжении последнего полугодия особенно контрастирует с показателями 2016-2018 гг., когда российский рынок ПК демонстрировал непрерывный рост, при этом в отдельные периоды даже с двузначными показателями.

Среди причин снижения активности на российском рынке ПК аналитики IDC, главным образом, выделяют фактор экономической нестабильности в стране.

«Во втором квартале рынок показал ожидаемую негативную динамику. Российские потребители обеспокоены экономической ситуацией в стране на фоне падения реальных доходов населения и продолжают усиливать режим экономии в повседневных тратах», – отметила Наталья Виноградова, менеджер программы исследования рынка персональных компьютерных устройств в IDC Россия.

Пятерка лидеров

По итогам квартала, согласно данным IDC, пятерку крупнейших российских поставщиков ПК (в сумме по настольным и портативным системам) возглавила HP Inc. с 20% долей рынка, за ней следует Lenovo с 18,6%, Acer с 17,9%, Asus с 10,2% и Dell с 5,5% долями рынка.

В предыдущем квартале доли рынка по суммарным продажам десктопов и ноутбуков распределялись следующим образом: HP Inc. с 22,5%, Acer с 14,8%, Lenovo с 14,7%, Asus с 14% и Apple с 6,2%.

Во II кв. 2019 г. в Россию поставлено 1,15 млн ПК

Таким образом, бессменным лидером рынка по-прежнему остается HP Inc., но в битве за серебро и бронзу произошла рокировка: Lenovo вернула себе вторую строчку рейтинга, которая досталась Acer по итогам 2018 г.

Аналогичная ситуация произошла и с последней строчкой рейтинга: Dell вернула себе пятую строчку в топ-5, которую уступила Apple в предыдущем квартале.

Сектор ноутбуков продолжает обваливаться

По данным IDC, российские продажи портативных систем по итогам II квартала 2019 г. выглядят наиболее удручающе: квартальные поставки ноутбуков рухнули на 29,8% по сравнению с показателями II квартала 2018 года и составили 721 тысячу единиц. Для сравнения: по итогам I квартала 2019 г. сегмент сократился до 710 тыс. ноутбуков, или на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В лидерах российских продаж портативных ПК за отчетный квартал компания Lenovo, за ней следуют Acer, HP Inc., Asus и Apple. В предыдущем квартале пятерка лидеров рынка была представлена теми же брендами, но в другой последовательности: HP Inc., Acer, Lenovo, Asus и Apple.

Рынок настольных ПК: баланс утерян

В I квартале 2019 г. сегмент настольных ПК – несмотря на начавшийся обвал продаж ноутбуков, смог продемонстрировать небольшую, но положительную динамику, и вырос на 6,3% до 396 тыс. систем по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Во II квартале 2019 г. негатив добрался и до этого сегмента: квартальные поставки настольных ПК, по данным IDC, сократились на 4,5% относительно II кв. прошлого года и составили 425 тыс. систем.

Топ-5 в сегменте десктопов по-прежнему возглавляет HP Inc., за ней следуют Lenovo, Acer, iRU и Dell. За прошедший квартал пятерка лидеров осталась неизменной.

Прогноз неутешительный

Аналитики IDC оценивают перспективы развития российского рынка персональных ПК в ближайшее время достаточно скептически.

«По данным прогноза, во втором полугодии 2019 г. ждать существенных позитивных изменений на рынке не следует. Спрос будет оставаться достаточно сдержанным, за исключением некоторых категорий продукции, продажи которых растут быстрее средних рыночных показателей», — отметила Наталья Виноградова.