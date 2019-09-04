Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства

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Анонс после ареста по «тяжелой» статье

Компания «Спейстим» (SpaceTeam, «СТ Технолоджи») представила умные часы с ГЛОНАСС для контроля водителя. Решение будет доступно в составе навигационно-информационной системы компании для мониторинга транспорта.

За несколько дней до анонса ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщило об аресте генерального директора компании Алексея Смятских и его первого заместителя Андрея Платонова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным агентства, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Топ-менеджерам «Спейстим» инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Система мониторинга «Спейстим» разрабатывалась под непосредственным руководством Алексея Смятских и Андрея Платонова. Ранее, также под их руководством, производилось внедрение государственной системы ГЛОНАСС. В частности, в настоящее время обеспечено функционирование региональных навигационных систем Чечни и Калужской области, а также интеллектуальной транспортной системы Москвы, ЦОДД, аэропортов Внуково и Домодедово.

Согласно данным рейтинга «Обзор: ИТ в транспортной отрасли 2015» аналитического центра CNews Analytics, компания «Спейстим» входила в Топ-10 крупнейших поставщиков ИТ для авиации по итогам 2014 г.

Согласно данным рейтинга «Обзор: ИТ в транспортной отрасли 2015», компания «Спейстим» входила в Топ-10 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний по итогам 2015 г.



На сайте «Спейстим» указано, что компания «входит в Топ-3 лидеров рынка транспортной телематики и спутниковой навигации в России».

Смятских Алексей, CEO «Спейстим»

Смятских Алексей, генеральный директор «Спейстим», ранее занимал должность исполнительного директора в компании «М2М телематика».



Платонов Андрей, заместитель CEO «Спейстим»

Платонов Андрей, заместитель генерального директора «Спейстим», ранее работал директором дирекции управления проектами в компании «Навигационно-информационные системы» (НИС ГЛОНАСС).



В последней новости на сайте компании (на момент публикации статьи – CNews) от 2 сентября 2019 г. отмечается: «компания работает в штатном режиме. Мы уверены, что ситуация вокруг руководителей компании в ближайшее время разрешится в соответствии с законами Российской Федерации, принципами справедливости, а виновные в ней будут найдены и наказаны».

От комментариев по поводу ареста топ-менеджеров «Спейстим» в компании воздержались.

«Большой брат» для водителя

Умные часы «Спейстим» с модулем спутниковой навигации могут использоваться как для мониторинга местоположения транспорта с помощью системы ГЛОНАСС, так и для контроля предрейсового состояния здоровья водителя.

Как рассказали CNews в компании, часы автоматически идентифицируют водителя в машине в режиме онлайн. Далее данные передаются диспетчеру вместе с информацией об используемом транспортном средстве. Система автоматически сверяет полученную информацию с данными путевого листа.

В отличие от смартфонов, традиционно используемых в навигационно-информационных системах для мониторинга транспорта, умные часы обеспечивают сбор и передачу дополнительных данных о водителе за счет показаний встроенного пульсометра. Диспетчер получит максимум информации о предрейсовом состоянии водителя, и даже о том, что водитель нервничает.

Умные часы с ГЛОНАСС для мониторинга транспорта

Согласно информации «Спейстим», умные часы с навигационным модулем ГЛОНАСС/GPS являются современным решением с рыночной ценой «порядка 10-12 тыс. руб.». Отдельных продаж умных часов не планируется, поскольку они фактически представляют собой «компонент промышленного интернета вещей, неразрывно интегрированный в корпоративную автоматизированную систему мониторинга и контроля персонала на основе навигационно-коммуникационных технологий».

По данным «Спейстим», умные часы, как и смартфоны, применяемые для телематического контроля персонала, обеспечивают точность определения местоположения «до нескольких метров».

Особенностью умных часов платформы «Спейстим» является ведение круглосуточного мониторинга состояния водителя с возможностью выявления аномалий в состоянии здоровья на протяжении всей рабочей смены.

Архитектура системы «Спейстим»

В случае отсутствия связи умные часы будут записывать данные в «черный ящик». Как заверили в компании, умные часы могут контролировать наличие средств индивидуальной защиты, таких как газоанализатор, противогаз, каска в случае работы в опасных средах. Умные часы также автоматически оповестят пользователя о вхождении в запрещенную или опасную зону.

По мнению разработчиков, умные часы в составе навигационной платформы мониторинга могут применяться не только на транспорте. Так, например, система может использоваться для контроля торговых представителей в больших супермаркетах, а также для мониторинга персонала на производствах и в промышленных помещениях.

Как работает платформа «Спейстим»

Программная и аппаратная основа решения «Спейстим» для создания навигационно-информационных систем базируется на телематической навигационной платформе ST Matix, а также интеллектуальной платформе ST Connect для расчета местоположения внутри помещения.

Платформы ST Matix и ST Connect являются собственной разработкой «Спейстим» и зарегистрированы в государственном реестре российского ПО.

Платформа ST Matix обеспечивает автоматизированный сбор, обработку, хранение и маршрутизацию собираемой информации с применением навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Платформа обеспечивает полевой (Outdoor) режим работы для приема координат, определенных встроенным навигационным приемником с точностью до единиц метров.

Платформа ST Connect используется для мониторинга подвижных объектов и контроля персонала и обеспечивает прием данных о подвижных объектах в условиях отсутствия приема сигналов спутниковой навигации. В режиме работы внутри помещений (Indoor) платформа обеспечивает позиционирование по Bluetooth-датчикам iBeacon, установленным в помещении, с использованием встроенного в смартфон или умные часы модуля Bluetooth, с последующей математической обработкой уровней сигналов от меток. Система обеспечивает точность позиционирования от «всего помещения» до нескольких метров.

Общую координацию системы обеспечивает единый диспетчерский центр на базе облачного сервиса ST Flagman Web. К нему подключаются диспетчерские центры дочерних компаний, на которые возложен онлайн-контроль, оперативное управление, реагирование, планирование, анализ и учет. Все эти функции доступны менеджерам и диспетчерам системы через мобильное приложение руководителя.

Отправка координат в диспетчерский центр производится онлайн в реальном времени, при этом диспетчер может настроить прием данных на интервал времени передачи, на изменение местоположения на заданное расстояние, при наступлении события.

Данные, поступающие с умных часов в платформу, обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы на основе применения нейронной сети позволяют обрабатывать и анализировать большие массивы данных в реальном времени, предоставляя в едином интерфейсе сводную информацию по транспорту и персоналу.

Система автоматически начинает запись координат в «черный ящик» при временном отсутствии связи. У пользователя также есть возможность подать сигнал тревоги в диспетчерский центр, а также обмениваться заданными или произвольными текстовыми и графическими сообщениями с другими сотрудниками компании.

Перспективы внедрения умных часов

Как рассказали CNews в компании, коммерциализация проекта по интеграции умных часов ГЛОНАСС в состав навигационно-информационной системы «Спейстим» для мониторинга транспорта планируется «на протяжении ближайшего года».