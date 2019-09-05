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ВТБ обменяет Tele2 на акции «Ростелекома»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Мобильная связь ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
ВТБ взамен свой доли в сотовом операторе Tele2 получит 17% акций «Ростелекома». Также частично доля госбанка будет оплачена денежными средствами.

ВТБ становится акционером «Ростелекома»

ВТБ раскрыл некоторые параметры предстоящей сделки по поглощению «Ростелекомом» сотового оператора Tele2. Как сообщил агентству «Интерфакс» глава госбанка Андрей Костин, в рамках сделки будет проведена допэмиссия акций «Ростелекома», которую частично выкупит ВТБ.

ВТБ получит за свою долю в Tele2 примерно 17% акций «Ростелекома». Также в сделке будет и денежная составляющая, говорит Костин. Сделку планируется закрыть до конца года.

Как «Ростелеком» поглощает Tele2

Напомним, сейчас «Ростелеком» владеет 45% акций Tele2. Оставшиеся 55% разделены между консорциумом, который на 50% принадлежит ВТБ, на 40% - структурам владельца «Северстали» Алексея Мордашова, на 10% - банку «Россия».

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщал о намерении консолидировать 100% акций Tele2. Позднее вице-премьер Максим Акимов рассказал, что для расплаты с акционерами Tele2 «Ростелеком» проведет допэмиссию своих акций, при этом контроль над «Ростелекомом» останется у государства.

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Глава ВТБ Андрей Костин

Сейчас государство напрямую владеет 48,7% голосующих акций «Ростелекома», еще 4,3% акций принадлежат госкорпорации «ВЭБ.РФ». Кроме того, «Ростелеком» через свою «дочку» «Мобител» владеет 10,5% голосующих акций.

Если исходить из того, что акционеры Tele2 примут участие в допэмиссии «Ростелекома» пропорционально своим нынешним долям, то структуры Мордашова получат 13%, банк «Россия» 3%, сам «Ростелеком» (без учета пакета «Мобитела») 27% акций.

Краткая история Tele2

Первоначально российский Tele2 был «дочкой» одноименной шведской компании. В 2013 г. ВТБ полностью выкупил российский Tele2 у шведов за $2,4 млрд. Вскоре госбанк перепродал половину акций оператору консорциума, состоящему из структур Алексея Мордашова и банка «Россия».

Позднее «Ростелеком» договорился с акционерами Tele2 об объединении сотовых активов. На момент объединения у Tele2 были GSM-лицензии в 41 российском регионе, включая Санкт-Петербург. Но у компании не было присутствия в Москве, равно как и не было 3G- и 4G-частот.

«Ростелеком» владел GSM-лицензиями на территории 71 региона, но без Москвы и Санкт-Петербурга. Также компания имела 3G-лицензии на большую часть территории страны, включая Москву и Санкт-Петербург, и 4G-частоты по всей территории страны.

После объединения Tele2 продолжила активное строительство сотовых сетей, включая сети 3G- и 4G. Сейчас компания предоставляет услуги на территории 65 регионов, в том числе в Москве была построена сеть 3G/4G.

По итогам 2018 г. выручка объединенной компании «Ростелеком» и Tele2 составит 460 млрд руб. Это будет крупнейшая в России телекоммуникационная компания по данному показателю.

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