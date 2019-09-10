Экспорт российского ПО резко замедлился из-за недоброжелательности США и ЕС

Согласно прогнозу «Руссофт» в 2018 г. экспорт российского ПО должен был вырасти на 19% до $10,5 млрд, но в реальности рост составил 10% до $9,7 млрд. Темпы роста снизились по сравнению с 2017 г., когда он составил 16%, а также с несколькими более ранними годами. Снижение темпов роста экспорта «Руссофт» объясняет «недоброжелательным отношением к российским компаниям в США и ЕС».



Рынок российского ПО

По итогам 2018 г. суммарный оборот российских софтверных компаний составил 990 млрд руб., показав годовой рост на 19%, сообщает «Руссофт». Таким образом, прогноз ассоциации не оправдался — весной она ожидала рост на уровне 25%, а совокупный оборот в 2018 г. оценивала более чем в 1 трлн руб. Тот прогноз был составлен по результатам опроса компаний, которые сообщили запланированный годовой объем выручки и экспорта.

Если оценивать рынок в долларах, прогноз также не оправдался: «Руссофт» ожидал роста оборота на 18%, а в реальности он составил 10% — до $15,8 млрд. По сравнению с 2017 г. рост оборота в долларах не изменился, а в рублях подскочил с 4% до 19%. Это связано с тем, что в 2017 г. наблюдалось укрепление рубля, а в 2018 г. — наоборот, падение курса.

С применением бивалютного индекса, который позволяет оценить рынок независимо от колебания валют, «Руссофт» определяет реальный рост совокупной выручки софтверных компаний в 14% по итогам 2018 г., и в 13% — по итогам 2017 г., отмечая стабильность темпов роста.

Проблема экспорта

По итогам 2018 г. поступления от продаж российского софта за рубежом должны были, согласно прогнозу «Руссофт», вырасти на 19% до $10,5 млрд, но в реальности рост составил 10% до $9,7 млрд. Темпы роста снизились по сравнению с 2017 г., когда рост экспорта достиг 16%.

Снижение темпов роста экспорта «Руссофт» объясняет «недоброжелательным отношением к российским компаниям в США и ЕС». На эти рынке приходится более 70% экспорта российских разработчиков. Под «негативным отношением» ассоциация понимает прямые запреты на закупку российского ПО в иностранных госорганах, санкции против российских компаний, а также деятельность СМИ указанных стран, которые представляют Россию в невыгодном свете.

«Руссофт» поясняет, что обычно его прогноз редко расходится с реальностью, потому что одни компании оценивают свои результаты слишком оптимистично, а другие — слишком осторожно, и эти оценки компенсируют друг друга. «Судя по всему, ситуация для российских компаний на зарубежных рынках стала такой, что просчитывать будущие продажи стало намного сложнее», — сообщает ассоциация.

Рост оборота российских разработчиков ПО за последние годы по сегментам, источник: «Руссофт»

Одновременно наблюдается улучшение ситуации на российском рынке, на который разработчики начинают обращать больше внимания по мере торможения экспорта. В связи с цифровой трансформацией растет спрос на услуги по заказной разработке ПО, в связи с чем увеличиваются российские продажи сервисных компаний. Проектные разработки стали настолько востребованы, что на российском рынке этим занялись даже те разработчики, которые прежде сотрудничали только с иностранными заказчиками.

Одной из тенденций на рынке второй год подряд является то, что разработчики из регионов показывают более бурный рост, чем компании из Москвы и Санкт-Петербурга, хотя раньше было наоборот.

Экспорт компьютерных услуг

Экспорт компьютерных услуг в России по итогам 2018 г. вырос на 18,8% до $4,06 млрд, хотя в 2017 г. рост составил 28,3%. Это следует из расчетов Центробанка, которые он производит по методологии ООН. Тот факт, что темпы роста экспорта компьютерных услуг у Центробанка выше, чем темпы роста зарубежных продаж у «Руссофт», ассоциация объясняет легализацией отчетности бизнеса. Компании отходят от практики выплачивать зарплату переводом на банковскую карту физлица, вместо этого проводя такие выплаты как компьютерные услуги.

В целом же «Руссофт» по итогам 2018 г. оценивает совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний, напомним, в $9,7 млрд, а приток валюты в Россию от этих продаж — примерно в $6,2 млрд, в то время как Центробанк оценивает только экспорт компьютерных услуг, и результат получается на уровне $4,06 млрд.

«Руссофт» отмечает, что рассчитанный им объем экспорта российского ПО на $5,6 млрд отличается от объема экспорта компьютерных услуг, рассчитанного Центробанком, поскольку это разные показатели. Например, Центробанк не включил в категорию «Компьютерные услуги» деньги, которые поступают из-за рубежа в российские центры исследований и разработок, открытые иностранными компаниями, а таких поступлений насчитывается около $0,4 млрд.

Также Центробанк не включил в «Компьютерные услуги» продажу за рубежом российских программно-аппаратных комплексов, рекламы в мобильных приложениях и SaaS-услуг, на которые пришлось еще около $0,5 млрд. Помимо этого, примерно $0,4 млрд из заработанных за рубежом средств компании потратили там же на маркетинг.

Кроме того, российские компании тратили деньги на зарубежные центры разработки и офисы продаж, что обошлось им примерно в $1,5 млрд. Зарубежные офисы есть у 25% российских разработчиков, там работает порядка 30 тыс. специалистов. Еще около $1 млрд выручки за компьютерные услуги иностранные компании перевели в Россию по другим статьям, например, на банковские карты физлиц, поэтому Центробанк не учитывает их при расчете своего показателя.

Оставшаяся часть выручки, которая оценивается в $1 млрд, хранится за рубежом на счетах компаний и их владельцев. Следует учесть, что владельцы компаний совершают за рубежом инвестиции, не относящиеся к основной деятельности — в недвижимость и другие сферы.

Прогноз на будущее

Согласно своей старой методике, которая на этот раз себя не оправдала, «Руссофт» прогнозирует в 2019 г. совокупный оборот российских софтверных компаний на уровне $18,6 млрд. Рост в долларах составит 17,6%, а в рублях — 21,3%. Продажи за рубежом должны вырасти на 15% до $11,12 млрд, а российские продажи — на 25,6% до 486 млрд руб. Бивалютный индекс «Руссофт» должен показать увеличение роста оборота с 14% до 19%.

Но ассоциация предупреждает, что на деле эти показатели окажутся ниже на несколько процентных пунктов, так как прогноз составлялся по оптимистичным ожиданиям компаний. «Руссофт» полагает, что выручка российских софтверных компаний в ближайшие 2-3 года будет увеличиваться в среднем на 10-20% в год в долларах (если рубль не обрушится на 40-50% и более).

Рост в 10% будет обеспечен растущим спросом на российское ПО, а быстрее 20% отрасль расти не может в связи с нехваткой кадров. Компании пытаются преодолеть это ограничение — они намерены увеличить штат на 16%, но российские вузы могут обеспечить увеличение количества разработчиков лишь на 6-8%.

Также пока что неизвестно, как отразится на результатах 2019 г. тот факт, что в 2018 г. сразу три российские софтверные компании — Transas, Parallels и Luxoft — объявили, что продаются за границу. Сделку пока что закрыла только Luxoft. В 2018 г. результаты этих компаний еще учитывались как российские, а в 2019 г. уже не будут.

Вклад этих компаний в экспорт придется считать по расходам на содержание центров разработок зарубежных корпораций, которые будут созданы на их базе. В этой связи экспорт российского ПО в 2019 г. вряд ли преодолеют планку в $10 млрд.