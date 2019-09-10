Штрафы за отказ хранить данные в России поднимут в 6000 раз

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафов за отказ хранить информацию о российских пользователей в российских дата-центрах. Компании заплатят миллионы рублей вместо нескольких тысяч, и документ предусматривает многократное наказание рублем.



Поправки к закону

Депутаты Государственной Думы в приняли в первом чтении законопроект, в десятки раз повышающий штрафы за отказ компаний хранить данные россиян в пределах границ России. Если раньше им грозили принудительные выплаты в размере 3 тыс. руб., то новый документ предполагает многомиллионные взыскания.

На рассмотрение в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» был внесен 13 июня 2019 г. депутатами Госдумы от партии «Единая Россия» Виктором Пинским и Даниилом Бессарабовым. Вместе с ними субъектами права законодательной инициативы числятся еще 18 депутатов. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что при его разработке авторы ориентировались на опыт других стран, но не уточнили, каких именно. Дата рассмотрения закона во втором чтении на момент публикации материала назначена не была.

Новые штрафы

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает увеличение штрафов для компаний, отказывающихся хранить данные российских пользователей в дата-центрах, расположенных на территории России, до 18 млн руб. В документе рассмотрено два вида наказания – за первое и последующие нарушения.

В Госдуме считают текущие штрафы за нарушение закона о персональных данных недостаточными

За первое нарушение закона физлицам положен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб, а на должностным лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Юридических лиц накажут на сумму от 2 млн до 6 млн. руб.

Повторное правонарушение авторы законопроекта предлагают наказывать штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (физлица), от 500 тыс. до 1 млн руб. (должностные лица) или от 6 млн до 18 млн руб. (юрлица).

«Это сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований», – сказано в пояснительной записке к законопроекту. Актуальный штраф в размере 3 тыс. руб. авторы документа считают «незначительным для крупных интернет-организаций, явно несоразмерным характеру правонарушения и не способным побудить к соблюдению российского законодательства».

Кто под прицелом

Закон о локализации персональных данных россиян в ЦОД в пределах границ России, поправки к которому и содержит законопроект, был подписан Президентом России Владимиром Путиным 31 декабря 2014 г. В силу документ вступил 1 сентября 2019 г.

В первую очередь закон направлен против крупных иностранных корпораций – некоторые из них за четыре года действия закона были оштрафованы на 3 тыс. руб. К их числу относятся Facebook и Twitter, которым Роскомнадзор в декабре 2018 г. направлял требования о предоставлении сведений по локализации данных российских пользователей на территории России. В январе 2019 г. он завел на них дело, а в апреле 2019 г. обе компании получили штраф на указанную сумму. В обоих случаях постановление вынес Мировой суд Таганского района Москвы, хотя Twitter еще в апреле 2017 г. заявлял о готовности перенести персональные данные россиян в Россию.

В ряде случаев компаниям могут грозить не только крупные штрафы, но и блокировки их веб-ресурсов в российском сегменте интернета. Так произошло с крупной социальной сетью LinkedIn – постановление о блокировке выдал тот же Таганский суд Москвы, а соответствующий иск за несоблюдение требований по локализации персональных данных российских граждан подал Роскомнадзор.

В то же время компании Apple штрафы не грозят: «Эппл рус», дочерняя компания американской Apple, включена в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора, о чем свидетельствуют сведения на сайте ведомства.

ООО «Эппл рус» внесено в реестр 29 декабря 2018 г., а заявка на включение была подана четырьмя днями ранее – 25 декабря 2018 г. Ответственность за обработку персональных данных россиян возложена на сотрудника «дочки» Apple Александра Котилевского.

Принятый в первом чтении законопроект также предлагает увеличить штрафы для поисковиков за повторное нарушение действующих ограничений в их работе, к которым относится, в том числе, и перенаправление пользователей на запрещенные сайты. Для граждан штраф составит от 30 до 100 тыс. руб., для должностных лиц – от 100 до 500 тыс. руб., для юридических лиц – от 1,5 до 5 млн руб.