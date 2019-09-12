Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна

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ФАС разберется с принуждением российских предприятий покупать американское оптоволокно

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении американского производителя оптического волокна Corning и ряда российских производителей волоконно-оптических кабелей связи: «Алтай-Кабель», «ОКС 1», «Сарансккабель-Оптика» и «Инкаб».

Жалобу в ФАС подали «Оптиковолоконные системы» - единственный в России производитель оптического волокна. Как говорится в сообщении ФАС, указанные российские производители кабелей связи заключили соглашения с Corning соглашения о гарантированном приобретению оптического волокна в объеме 85-100% от собственных потребностей.

Также указанные заводы предоставили Corning права приоритетных поставок. Эти обстоятельства являются признаками нарушения Закона о защите конкуренции, говорится в сообщении ФАС.

Почему продукция российского завода оптоволокна не востребована в России

Завод «Оптиковолоконные системы» был запущен в 2015 г. в Саранске,(столице Мордовии. Владельцами завода являются подконтрольные государству АО «Роснано» и Газпромбанк.

В 2017-2019 гг. на заводе прошла модернизация, в которую было вложено 960 млн руб. С момента запуска завод произвел 4 млн км оптического волокна. Теперь завод может выпускать аналогичный объем продукции за один год, что соответствует половине потребностей российского рынка.

Продукция отечественных «Оптиковолоконных систем» не слишком востребована

на российском рынке из-за демпинга американских производителей

Однако продукция завода в России пока не слишком востребована: первые два года «Оптиковолоконные системы» вообще работали только на экспорт. Сейчас доля российских покупателей продукции составляет 25%, а основные покупатели находятся в Белоруссии, Узбекистане и странах ЕС.

Антидемпинговое расследование в отношении американских и японских производителей

Причина кроется в агрессивной политике зарубежных конкурентов из США и Японии: как утверждают в «Роснано», они искусственно снизили цены на свою продукцию на российском рынке на 20%. В связи с этим «Оптиковоловонные системы» обратились с жалобами в ФАС и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

По результатам расследования ЕЭК был подтвержден факт наличия демпинга на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако расследование было открыто по заявлению о замедлении развития отрасли, а «Оптиковолоконным системам» удалось в одном из кварталов 2018 г. получить прибыль. В результате ЕЭК признала отрасль развитой, что повлекло за собой не введение антидемпинговой меры в отношении иностранных производителей оптического волокна.

В свою очередь, американская компания Corning, занимающая доминирующее положение на российском рынке оптического волокна, сразу после публикации доклада снизила цены на свою продукцию еще на 15-25 %, утверждают в «Роснано».

Американцы завозят свою продукцию в России через Индию

Также в 2018 г. Правительство России ввело заградительные пошлины для американских производителей оптического волокна в размере 30% (для остальных производителей размер пошлины составляет 3%). Но, по мнению «Роснано» и «Оптиковолоконных систем», это не повялило на снижение доли этой продукции на российском рынке: компания Corning, располагающая заводом по производству оптического волокна на территории Индии, обходит уплату указанного таможенной пошлины путем ввоза оптического волокна своего производства из Индии.

В «Роснано» рады возбуждению ФАС дела в отношении Corning. «На российском рынке сохраняются нерыночные методы конкуренции со стороны иностранных производителей оптического волокна, которые значительно ограничивают потенциал развития отечественной волоконно-оптической индустрии, - заявили в пресс-службе «Роснано». - Неразвитость потребления собственного оптического волокна ставит Россию и страны Евразийского экономического союза в положение зависимости от иностранного производителя. Поставки волокна импортного производства в условиях конкуренции на мировом рынке могут оказаться временной мерой, а сложившаяся ситуация полной зависимости от иностранного производителя несет системные риски для телекоммуникационной отрасли ЕАЭС в условиях цифровизации и разворачивания сетей стандарта 5G».