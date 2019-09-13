«Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова

Корпорации «Ростех» принадлежит 34% компании ЦОД БТС, основанной Николаем Никифоровым, бывшим министром связи России. Компания планирует построить в России сеть диспетчерских центров по контролю да движением беспилотных транспортных средств по дорогам общего пользования и по воздуху с возможностью перехвата управления в случае необходимости.

«Беспилотный» бизнес экс-министра

Госкорпорация «Ростех» владеет частью компании экс-министра связи Николая Никифорова – «Центра организации движения беспилотных транспортных средств» (ЦОД БТС). Корпорации принадлежат 34% компании остальные 66% удерживает сам Никифоров, по данным системы «СПАРК-Интерфакс».

ЦОД БТС был зарегистрирован в июле 2019 г. в Иннополисе. Учредителем стала компания «Дигинавис», принадлежащая Николаю Никифорову – через нее он владеет 41% ЦОД. Оставшиеся 25% принадлежат компании «Проект 7», собственниками которой выступают сам экс-министр и его «Дигинавис».

Цели проекта

Как пишут «Ведомости», ЦОД БТС создавался с целью построения в России специальной системы организации движения беспилотников, как наземных, так и воздушных. В дополнение к этому компания будет вносить предложения по усовершенствованию российского законодательства в сфере беспилотного транспорта и БПЛА.

В рамках развития ЦОД БТС владельцы компании планируют создать в России отдельного национального оператора для мониторинга и утверждения маршрутов движения беспилотных транспортных средств. Для этого также будет создана сеть специализированных диспетчерских центров на муниципальном, региональном и даже федеральном уровнях, отметили в «Ростехе».

Николай Никифоров будет контролировать движение беспилотных автомобилей по всей России

Центры будут получать данные обо всех пассажирах и случаях ДТП, к тому в определенных случаях они смогут получать дистанционный контроль над беспилотниками. В качестве примера были приведены оперативно-розыскные действия.

Развитие беспилотного транспорта в России

Созданию ЦОД БТС летом 2019 г. предшествовало одобрение эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на территории России, данное премьер-министром России Дмитрием Медведевым в ноябре 2018 г. Он разрешил тестировать наземные беспилотники в границах Москвы и Республике Татарстан, в том числе и Иннополисе.

Между тем, беспилотные автомобили тестировались в России задолго до этого. В августе 2018 г. «Яндекс» выпустил на дороги общего пользования в Иннополисе свои беспилотники, К тому же, в 2018 г. в Иннополисе, по данным ресурса InKazan, действует беспилотное такси.

По словам Ярослава Федосеева, пресс-секретаря Национальной технологической инициативы «Автонет» и технического консультанта проекта тестирования беспилотников в Москве и в Татарстане, в обозримом будущем география тестирования беспилотных автомобилей в России заметно расширится. Самоуправляемые автомобили выйдут на дороги Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Ленинградской и Самарской областей, а также Чувашии, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Компании Николая Никифорова

«Дигинавис» и «Проект 7» – не единственные компании, принадлежащие экс-министру связи. Наряду с ними он владеет предприятием «Развитие Иннополиса», основанным 5 июня 2018 г.

«Развитием Иннополиса» на момент публикации материала Николай Никифоров владел единолично. Как отметил сам экс-министр, она компания занимается «технологическими проектами в широком спектре областей». Идентичное описание он дал и «Дигинавису», основанному в тот же день, 5 июня 2018 г. Никифорову принадлежат 100% этой компании.

Через «Дигинавис» Николай Никифоров владеет онлайн-площадкой для выбора автосервиса. Проект был запущен в 2016 г. Виталием Стародубовым, а Никифоров присоединился к проекту в апреле 2019 г. Доли между ним и основателем поделены поровну.

В списке активов бывшего министра связи числится и основанная в 2013 г. компания «Иннополис Архитект», предоставляющая различные услуги в сфере архитектуры. В частности, компания разрабатывала эскизы архитектурного облика Иннополиса. Никифоров получил ее 50% долю в 2017 г. через «Развитие Иннополиса».

Вместе с Николаем Никифоровым бизнесом занимается и его жена, Светлана Никифорова. В апреле 2018 г. CNews сообщал, что начиная с 2012 г., когда Никифоров стал министром, доход ее вырос в 53 раза. Так, в 2012 г. она заработала всего 1,18 млн руб., в 2013 г. – 6 млн руб., , в 2014 г. – 7,3 млн руб., в 2015 г. – 28,6 млн руб. Доход жены экс-министра в 2016 г. составил 48,6 млн руб., а в 2017 г. вырос до 63 млн руб.

Светлана Никифорова владеет компанией «Стартобаза», инвестирующей в различные ИТ-проекты. В 2016 г. «Стартобаза» продала свою 5-процентную долю в ИТ-операторе Inoventica, в который она инвестировала в 2011 г. Прибыль от вложения составила 100%.

Также «Стартобазе» принадлежала контрольная доля размером 55% в компании «Автодория», разработавшей систему автоматического фиксирования нарушения ПДД. В январе 2019 г. СNews сообщал, что Светлана Никифорова продала эту долю бывшему гендиректору «Автодории» Артему Лопатину.