Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт

Отбывая заключение в исправительной колонии, житель Северной Осетии смог украсть 2 млн руб. с чужих банковских карт. Он звонил жертвам, представлялся сотрудником банка, узнавал данные карт и оплачивал с их помощью покупки в интернете. Приобретенные таким образом товары преступник перепродавал вместе с сообщником.



Кражи из колонии

Российский заключенный, находясь в колонии, смог удаленно похитить около 2 млн руб. со счетов других граждан. Для этого ему потребовались всего лишь мобильный телефон и навыки социальной инженерии, сообщает на своем сайте Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против заключенного и его сообщника.

От действий злоумышленников пострадали жители Нижнего Новгорода, Якутской, Свердловской, Магаданской, Иркутской областей, Сахалина, Удмуртской республики и Еврейского Автономного округа. Рассмотрением дела займется Промышленный районный суд.

Как осуществлялись кражи

Отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима, житель Северной Осетии придумал план, который позволил бы ему удаленно грабить клиентов банков. В прошлом заключенному приходилось иметь дело со специальной компьютерной программой одного из коммерческих банков. Благодаря этим навыкам он смог получить доступ к данным клиентов, включая их вклады и счета.

Заключенный звонил клиентам прямо из колонии и представлялся сотрудником банка. Он сообщал жертве, что ее банковская карта заблокирована, и просил сообщить определенные персональные данные, якобы необходимые для восстановления работы карты.

Потерпевшие верили злоумышленнику и сообщали ему необходимые сведения, включая данные карты и коды подтверждения операций. Благодаря этим данным заключенный оплачивал со счетов своих жертв технику, которую покупал по интернету. Затем он связывался с сообщником и объяснял ему, где эту технику нужно забрать, а также называл промокоды, необходимые для ее получения.

Заключенный нашел способ украсть с банковских карт 2 млн руб. прямо из колонии

Сообщник забирал купленную за чужой счет технику из точки выдачи. Затем злоумышленники эту технику перепродавали, а деньги делили между собой. Правоохранителям удалось вскрыть схему, когда они начали проверять заявления пострадавших.

Возможное наказание

Злоумышленникам предстоит ответить по статье 272 Уголовного кодекса России за неправомерный доступ к компьютерной информации, статье 183 за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также по статье 158 за кражу.

Статья 272 предлагает такие варианты наказания, как штраф в размере до 200 тыс. руб., принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок. Если действия преступников причинили крупный ущерб или были совершены из корыстной заинтересованности, сумма штрафа возрастает до 300 тыс. руб., а срок принудительных работ или лишения свободы — до четырех лет. Если же осужденные действовали по предварительному сговору или организованной группой, возможно наложение штрафа до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

По статье 183 может быть назначен штраф в размере до 1 млн руб., а также принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Если преступник действовал из корыстной заинтересованности, сумма штрафа возрастает до 1,5 млн руб., а срок лишения свободы увеличивается до пяти лет.

Согласно статье 158, кража карается, среди прочих вариантов, штрафом до 80 тыс. руб., а также принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Если она совершена группой лиц по предварительному сговору, максимальный штраф составляет уже 200 тыс. руб., срок лишения свободы увеличивается до пяти лет. Если это была кража в крупном размере, максимальный штраф возрастает до 500 тыс. руб., а свободы можно лишиться на срок до шести лет.

Как еще можно украсть деньги прямо из тюрьмы

Совершить удаленное ограбление, сидя в тюрьме, можно и другим способом — с помощью романтических знакомств. В 2018 г. Заволжский районный суд Ульяновска на три года лишил свободы Игоря Мазурика, который выманивал деньги у женщин, встреченных в интернете, сидя при этом в колонии за совершенные ранее преступления.

Жертвы Мазурика никогда не видели его лица — в профиле на сайте знакомств он поставил чужое фото, а встретиться с ними лично не мог. Он представлялся женщинам успешным и состоятельным мужчиной, используя фальшивое имя и не упоминая, что отбывает заключение.

Прямо из колонии Мазурик назначал избранницам свидания в дорогих ресторанах. Когда жертва приходила на свидание, он звонил ей и говорил, что по дороге к ресторану за превышение скорости его остановили сотрудники ГИБДД, с которыми он вступил в конфликт. Мазурик называл сумму, которая требовалась, чтобы у него не отняли права, и которой у него якобы при себе не было. Сообщник Мазурика — другой заключенный той же колонии — представлялся по телефону сотрудником ГИБДД и подтверждал жертве всю историю.

Через некоторое время после того, как жертва переводила требуемые деньги, Мазурик просил у нее новые суммы под другими предлогами: например, что он был доставлен в отделение, подрался там с полицейским, и цена урегулирования ситуации выросла. Таким образом у одной из жертв он сумел выманить около 125 тыс. руб.