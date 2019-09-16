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Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

Основные темы мероприятия

«Цифровая экономика»:

  • Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
  • Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
  • Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
  • Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?

Цифровизация госсектора:

  • Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?
  • Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
  • Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
  • Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
  • Актуальные направления цифровизации госсектора.

Государство как сервис:

  • Как идет цифровизация госуслуг в регионах?
  • Умная энергетика на базе блокчейна.
  • Станут ли государственные организации полностью цифровыми?

Законодательные инициативы:

  • Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?
  • Суверенный интернет: инструменты и технологии.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».

Среди докладчиков и участников:
Павел Дмитриев, и.о. начальника Управления развития контрактной системы, Федеральное Казначейство;
Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий, ФТС России;
Наталья Гвоздева, начальник Управления развития информационных систем, Федеральное Казначейство;
Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;
Артур Усманов, директор Центра информационных технологий Тюменской области;
Иван Бутурлин, руководитель аналитического управления Департамента информационных технологий города Москвы;
Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Росаккредитация;
Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»;
Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;
Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;
Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России;
Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР;
Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли России;
Анна Селина, председатель правления, Комитет по архитектуре и градостроительству г.Москвы;
Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России;
Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России;
Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство;
Алексей Горбунов, менеджер по развитию бизнеса, Brother;
Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»;
Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»;
Алексей Касаткин, коммерческий директор «Центр 2М»;
Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса, Mail.ru Cloud Solutions;
Анастасия Кузьмичева, руководитель направления автоматизации экспертной деятельности и конкурсных процедур, Naumen;
Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт»;
Георгий Лагода, заместитель генерального директора ГК «Программный продукт».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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