IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих

В Центре квантовых вычислений IBM начнет работу 53-кубитный облачный квантовый компьютер, став самой крупной квантовой системой в коммерческом доступе. Всего в центре будет работать 14 облачных квантовых систем, включая пять 20-кубитных.



Квантовый компьютер онлайн

IBM намерена сделать свой 53-кубитный квантовый компьютер доступным для широкого использования онлайн. Об этом компания сообщила на своем сайте. Это будет самая большая универсальная квантовая система, доступная за пределами лабораторных условий, пишет издание Techspot. Запуск состоится уже в октябре 2019 г.

Компьютер станет частью Центра квантовых вычислений, который компания открывает в американском штате Нью-Йорк. В общей сложности там будут работать 14 квантовых компьютеров, в том числе пять 20-кубитных, один 14-кубитный и четыре 5-кубитных.

Мощности центра рассчитаны на обслуживание более 150 тыс. пользователей, а также около 80 институтов, исследовательских лабораторий и коммерческих клиентов вроде J.P. Morgan Chase, Mitsubishi Chemical и Mizuho Financial Group.

Напомним, модель квантовой системы, состоящей из 53 кубитов, впервые была создана в конце 2017 г. учеными из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (UMD) и Национального института стандартов и технологий (NIST) США. Построенные до этого квантовые симуляторы ограничивались 20 кубитами.

Облачные квантовые компьютеры IBM

В марте 2017 г. IBM запустила проект по созданию первого в мире коммерческого квантового компьютера IBM Q. Компьютер сделали облачным — доступ к нему возможен через IBM Cloud. Инициатива развивается на базе облачной вычислительной платформы IBM Quantum Experience, запущенной в мае 2016 г. в городе Йорктаун Хайтс в США.

IBM откроет облачный доступ к 53-кубитному квантовому компьютеру

В конце 2017 г. компания сообщила, что сделает доступной в облаке 20-кубитную систему. В рамках программы под названием Q Network к ней получили доступ 20 клиентов, в том числе банки JPMorgan Chase & Co. и Barclays, автопроизводители Daimler и Honda Motor, производитель техники Samsung Electronics, химические компании JSR и Nagase, производитель специализированных сплавов Hitachi Metals и др.

За все время существования проекта IBM Q облачные квантовые компьютеры компании были использованы для проведения более чем 14 млн экспериментов, по результатам которых было опубликовано свыше 200 научных работ.

Другие квантовые проекты

В начале 2019 г. компания показала первый «персональный» квантовый компьютер — прототип квантового 20-кубитного компьютера в компактном корпусе. Новинка получила название Q System One. До этого квантовые системы, как правило, занимали собой целые комнаты.

Анонсированная на международной выставке потребительской электроники CES 2019 система представляет собой 20-кубитное вычислительное устройство четвертого поколения, заключенное в герметичный корпус в форме куба с длиной ребра 2,75 м, который выполнен из боросиликатного стекла толщиной 1,27 см. Помимо квантового процессора в корпусе Q System One располагаются различные управляющие модули, а также система охлаждения.

В ноябре 2017 г. IBM сообщила о создании рабочего прототипа 50-кубитного квантового процессора. Это был большой шаг вперед по сравнению с предыдущим достижением компании — 17-кубитным квантовым компьютером, представленным в мае того же года.