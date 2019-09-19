Xiaomi выходит на рынок 8К-телевизоров. Ждать ли обрушения цен

Xiaomi готовит запуск своих первых телевизоров с поддержкой разрешения 8К, самого высокого на рынке. Премьера состоится через несколько дней, и они могут стать самыми доступными ТВ подобного рода. Вместе с ними Xiaomi покажет два новых флагманских смартфона, в том числе первый в мире телефон с камерой на 108 МП.



8К для всех

Компания Xiaomi заявила о намерении выпустить свои первые 8К-телевизоры осенью 2019 г. Она станет третьим крупным производителем, предложившим покупателям ТВ с поддержкой столь высокого разрешения – Xiaomi будет соперничать лишь с корейскими Samsung и LG.

В качестве подтверждения своих слов Xiaomi выпустила официальный тизер, на котором действительно есть упоминание 8К-разрешения. Также изображение содержит дату проведения презентации – новые телевизоры она покажет в следующий вторник, 24 сентября 2019 г.

Xiaomi подтвердила свою готовность к 8К

О стоимости телевизоров информации пока нет, но Xiaomi известна тем, что выпускает конкурентоспособную технику с заниженной на фоне аналогов ценой. К примеру, 4К-телевизор Xiaomi Mi LED TV 4S с диагональю 43 дюйма на момент публикации материала стоил в России 23 тыс. руб., тогда как самый доступный 4К-ТВ Samsung NU7097 Series 7 оценивался в 32 тыс. руб., а LG предлагает 4К минимум за 27 тыс. руб (модель 43UK6200PLA). Не исключено, что она применит эту же стратегию и на новом для себя рынке 8К-телевизоров.

Два ТВ вместо одного

Линейка 8К-телевизоров Xiaomi на первом этапе своего развития будет включать две модели с диагоналями 55 и 60 дюймов (138 и 150 см), Новинки войдут в линейку Mi TV, известную в России, но, по данным ресурса GizmoChina, будут носить название Mi TV Pro, чтобы выделяться на фоне более доступных моделей серии. Также прослеживается аналогия с неймингом, примененным Apple в новой серии смартфонов iPhone 11. Не исключено появление и 43-дюймовой модели с практически идентичными характеристиками, за исключением разрешения – ее 108-сантиметровый дисплей получит поддержку более привычного, но и менее высокого разрешения 4К.

Первые два представителя серии Mi TV Pro

На 19 сентября 2019 г. Mi TV Pro существовали в виде нескольких рендеров, на которых можно различить одну важную деталь эргономики – сверхтонкие рамки дисплея по бокам и сверху. Впрочем, Xiaomi известна своей любовью к «тюнингу» рендеров осенью 2018 г. она выпустила флагманский смартфон-слайдер Mi Mix 3, рамки дисплея которого оказались существенно толще по сравнению с тем, что было показано на официальных изображениях.

На этом рендере рамок у экрана практически не осталось

Оба ТВ, согласно рендерам, получат классический дизайн телевизоров линейки Mi TV. Это означает минималистичное исполнение и две опоры по бокам вместо единой центральной подставки. При этом в них упомянуто наличие алюминиевого шасси и задней панели «под карбон».

По части программного обеспечения все практически предрешено – Xiaomi располагает собственной прошивкой PatchWall с развитым интерфейсом, основанной на Android TV. Она устанавливает ее на все свои телевизоры, и новые Mi TV Pro могут не стать исключением.

Флагманские смартфоны

Чтобы не ограничиваться одними лишь телевизорами, Xiaomi в рамках презентации проведет показ еще и двух смартфонов, одного полностью нового, другого – лишь частично. Первым станет Mi Mix 4, потомок упомянутого Mi Mix 3, который может лишиться корпуса-слайдера в пользу классического моноблочного исполнения с выдвижной камерой. К слову, именно Xiaomi популяризировала безрамочные смартфоны, выпустив в 2016 г. оригинальный Mi Mix.

Xiaomi Mi Mix 4

Mi Mix 4 (второе вероятное название – Mi Mix Alpha) станет первым в мире смартфоном с фотокамерой на 108 Мп – в ее основу ляжет сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX с соответствующим разрешением. Все комплектации смартфона будут собраны на передовом 7-нанометровом процессоре Qualcomm 855 Plus (улучшенная версия обычного SD 855), а комплектации будут различаться по объему оперативной памяти (до 12 ГБ) и вместительности внутреннего хранилища (до 1 ТБ).

Xiaomi Mi 9 Pro

Второй флагман Xiaomi – это Mi 9 Pro, форсированная версия оригинального Mi 9 образца весны 2019 г. Различия в первую очередь в процессоре – SD 855 Plus у Mi 9 Pro вместо SD 855 у простого Mi 9. Техническая часть смартфона пополнилась 48-мегапиксельной камерой в составе основного тройного модуля, 30-ваттной проводной зарядкой и 10-ваттной беспроводной реверсивной, способной заряжать другие мобильные устройства.

Смартфон также получит 5G-модем для доступа к сотовым сетям пятого поколения. Дизайн Mi 9 Pro изменений не претерпит.