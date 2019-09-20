Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Аудитория CNews установила рекорд — 205 тыс. человек в сутки

Бизнес Интернет

12 сентября 2019 г. аудитория сайта CNews.ru превысила отметку 205 тыс. человек, что стало новым рекордном суточной посещаемости издания. Общее число визитов на ресурс превышает 3 млн в месяц.

Новый рекорд CNews

12 сентября 2019 г. сайт CNews.ru установил новый рекорд суточной посещаемости издания. В этот день его аудитория превысила отметку в 205 тыс. человек.

Что касается общего числа визитов в месяц, то оно сейчас превышает 3 млн.

Портал CNews остается крупнейшим СМИ в России и странах Восточной Европы, посвященным темам цифровой экономики, включая такие направления как корпоративное ПО, компьютерное и сетевое оборудование, ИТ-услуги, телекоммуникации, интернет-экономика и др.

cnews1.jpg

CNews на карте крупнейших интернет-медиа России, подготовленной IAB Russia

Издание успешно развивается с 2000 г.

Где читают CNews

83% читателей CNews.ru находятся в России, 4% — на Украине, 2,7% — в Белоруссии и 2,3% — в Казахстане.

cnews2.jpg

Распределение читателей CNews

Внутри России крупнейшими регионами по числу посетителей портала являются Москва и область (30%), Петербург и область (8%), Краснодарский край, включая г. Сочи (3%).

Кто читает CNews

Читатели CNews — это обеспеченные руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории руководители и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. Об интересах аудитории издания можно судить на основе т. н. аффинити-индекса «Яндекса»: отношения доли посетителей с заданным интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета. Так по группе «Финансы» сайт CNews.ru превосходит средний уровень Рунета на 271%. По теме «Компьютерное оборудование», индекс CNews.ru составляет 392%, принтеры и МФУ — 351%, умные часы и браслеты — 463%, ноутбуки — 465%, планшеты и вовсе — 497%. К сожалению, «Яндекс» не приводит статистику по таким направлениям как ИТ-услуги, банковское ПО, ведомственные ИТ-системы и цифровое государство, которые являются якорными для сайта.

Аудитория CNews — молодые люди в самом расцвете деловой активности и чуть более опытные руководители. Из них 63% находятся в возрасте от 25 до 44 лет.

cnews3.jpg

Аудитория CNews

CNews — это преимущественно мужской сайт. Доля женской аудитории редко превышает отметку в 25%.

Маркетплейс облачных услуг: новое направление развития CNews

В сентябре 2019 г. CNews запустил первый в России меркетплейс облачных услуг — Market.CNews. Посетители получили возможность выбора по гибким характеристикам лучшего варианта из 1200 тарифов в трех типах услуг: IaaS, VPS/VDSи Dedicated. И это только начало.

Новый дизайн и расширение команды

Весной этого года CNews.ru обновил дизайн и возобновил расширение штата. Растет численность сотрудников редакции, разработчиков, менеджеров проектов. Общая численность команды издания превышает 60 человек и продолжает увеличиваться.

CNews проводит 35 конференций в год

Помимо работы на рынке интернет-СМИ, CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 35 мероприятий с численностью аудитории до 200 человек. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек.

Другие материалы рубрики

Western Digital уходит с рынка СХД

На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена

В России сняли запрет с внедрения электронных SIM-карт, которые не по нраву ФСБ

Apple открыла доступ к скачиванию новейшей iOS 13. Что в ней нового

Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены

Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда

Техника

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии