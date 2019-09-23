CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация

В Москве 8 октября 2019 г. CNews проведет конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы».



Современный цифровой офис



CNews проведет в Москве конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 8 октября 2019 г.

Цифровая трансформация меняет организации на всех уровнях: трансформируются бизнес-процессы, управление, и конечно же, офисная работа. Новые гаджеты, интернет вещей, облачные сервисы трансформируют рабочее пространство, выводят его далеко за пределы привычного офиса. Уже никого не удивить возможностью удаленной работой. А концепция умного распределения общих офисных ресурсов активно завоевывает свое место в крупных корпорациях. На конференции рассмотрим все аспекты трансформации офисной среды, новые инструменты, технологии и подходы.

Что такое цифровой офис

Эволюция или революция: каким путем идет изменение привычной офисной среды

Перспективные концепции цифрового офиса

Как оценить эффективной цифровой трансформации рабочего пространства

Какие процессы затрагивает цифровизация офиса

Подводные камни цифровой трансформации офисного пространства: свобода или безопасность

Рабочее место будущего: когда мы сможем обходиться без офиса

Рабочее место будущего

Как цифровизация офиса меняет привычные форматы работы

Удаленная работа и мобильный офис, как новый стандарт

Подходы к управлению разделяемыми ресурсами в компании

Как объединить удаленные офисы в едином информационном пространстве компании

Взаимодействие с удаленными сотрудниками: коммуникации, контроль, безопасность

Инфраструктура цифрового офиса

Как управлять распределенной сетевой инфраструктурой в современных цифровых компаниях

Офисные коммуникации в цифровую эпоху

Что обеспечит надежную и бесперебойную работу цифрового офиса

Облачные решения, как основа цифрового офиса

Новые технологии

Инструменты для проведения совещаний в географически-распределенных компаниях

Технологии безопасности для удаленных и мобильных сотрудников

Биометрические решения в цифровом офисе: безопасность, контроль доступа, мониторинг сотрудников

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы».

Среди докладчиков и участников:

Вадим Урьяс , заместитель гендиректора по ИТ, «Первая грузовая компания»

, заместитель гендиректора по ИТ, «Первая грузовая компания» Евгений Михалев , корпоративный ИКТ-директор «Май»

, корпоративный ИКТ-директор «Май» Олег Нагаев , ИТ-директор UBS Moscow

, ИТ-директор UBS Moscow Ян Кутмириди , вице-президент, Raiffeisenbank

, вице-президент, Raiffeisenbank Константин Мосягин , директор по ИТ и системам, Valtec

, директор по ИТ и системам, Valtec Ольга Кучерова , директор по ИТ, A.T.Legal

, директор по ИТ, A.T.Legal Дмитрий Суровец , вице-президент по ИТ, FESCO

, вице-президент по ИТ, FESCO Алексей Куканов , CIO, группа компаний «Волга-Днепр»

, CIO, группа компаний «Волга-Днепр» Максим Халматов , директор по ИТ, МТС

, директор по ИТ, МТС Иван Карпов , директор по ИТ, Модульбанк

, директор по ИТ, Модульбанк Илья Комаров , руководитель ИТ, «Мэри кэй»

, руководитель ИТ, «Мэри кэй» Вадим Павлов , руководитель ИТ, «Ханса»

, руководитель ИТ, «Ханса» Александр Куликов , руководитель ДИТ, PepsiCo

, руководитель ДИТ, PepsiCo Константин Ермолин , начальник УИТ, банк ФК «Открытие»

, начальник УИТ, банк ФК «Открытие» Аркадий Затуловский , CIO, Нордеа банк

, CIO, Нордеа банк Роман Кузнецов, руководитель ИТ, «Транснефть-технологии»

Приглашены для выступления:

Владимир Муравьев , директор по ИТ, «Альфастрахование» Кирилл Алифанов , директор по ИТ, «Уралкалий»

, директор по ИТ, «Альфастрахование» , директор по ИТ, «Уралкалий» Сергей Емельченков , заместитель гендиректора по ИТ, развитию новых продуктов, «Почта России»

, заместитель гендиректора по ИТ, развитию новых продуктов, «Почта России» Дмитрий Емелин , начальник управления технического сопровождения, Промсвязьбанк

, начальник управления технического сопровождения, Промсвязьбанк Андрей Иванов , начальник УИТ, «Лукойл»

, начальник УИТ, «Лукойл» Глеб Лигачев , директор по ИТ, СО ЕЭС

, директор по ИТ, СО ЕЭС Юрий Гаврилов , директор по стратегии, развитию и трансформации, УК «Металлоинвест»

, директор по стратегии, развитию и трансформации, УК «Металлоинвест» Сергей Сергеев , директор по ИТ, «М.видео»

, директор по ИТ, «М.видео» Алексей Панферов , заместитель председателя правления Совкомбанка

, заместитель председателя правления Совкомбанка Юрий Васильченко , директор по ИТ, «Объединенная зерновая компания

, директор по ИТ, «Объединенная зерновая компания Сергей Пегасов, руководитель дирекции ИТ, Промсвязьбанк

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех госструктур участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail:events@cnews.ru, Алексей Четвернин.