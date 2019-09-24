Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена

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Возрожденный Palm добрался до России

На территории России стартовали продажи первого смартфона возрожденной компании Palm, созданного в содружестве с ее производственным партнером – китайской TCL Corporation.

Миниатюрный смартфон Palm позиционируется производителем как гаджет для людей, постоянно находящихся в движении. Его корпус выполнен из стекла 2,5D Gorilla Glass и алюминия. При этом по размерам он сопоставим с банковской картой (96,6 x 50,6 x 7,4 мм), а его масса составляет 62,5 г.

Смартфон защищен от негативных воздействий внешней среды в соответствии со стандартом IP68, который подразумевает полную защиту от проникновения пыли, а также допускает погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 минут без последствий для работоспособности.

По своим размерам новый смартфон Palm сопоставим с банковской картой

В России Palm будет эксклюзивно представлен в МТС. С 23 сентября 2019 г. покупателям доступен предзаказ через интернет-магазин оператора, а на 5 октября запланировано начало офлайн-продаж. Новинка обойдется российскому покупателю в 29990 руб.

В США мини-смартфон можно приобрести с конца 2018 г. по цене в $349 (примерно 22 тыс. руб.), в том числе и в версии без привязки к конкретному оператору мобильной связи.

Характеристики устройства

Сердцем девайса является мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с восемью ядрами ARM Cortex A53, работающими на тактовой частоте до 1,4 ГГц, и поддержкой сотовых сетей четвертого поколения. В смартфоне установлено 32 ГБ встроенной флеш-памяти и 3 ГБ оперативной. Возможность расширения внутреннего накопителя за счет SD-карт не предусмотрена.

Дисплей смартфона диагональю 3,3 дюйма выполнен на основе IPS-матрицы и имеет разрешение 1280x720 с плотностью размещения 445 пикселей на дюйм. Кроме того, Palm оснащен основной камерой с разрешением матрицы в 12 МП и светодиодной вспышкой, фронтальной «селфи-камерой» 8 МП, а также поддерживает разблокировку по лицу.

Устройство несет на борту модули беспроводной связи WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 и GPS. Аккумулятор смартфона емкостью 800 мАч заряжается примерно за один час. Полного заряда батареи, если верить разработчикам, хватит на 156 часов в режиме ожидания или 6-7 часов работы в интернете в зависимости от способа подключения.

Palm работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo и имеет полный доступ к магазину приложений Google Play Market и «Ассистенту Google».

Краткая история бренда Palm

Основанная в 1992 г. Palm приобрела всемирную известность благодаря одноименной линейке карманных персональных компьютеров (КПК) и операционной системе для «наладонников» Palm OS.

В 2010 г. бренд Palm был выкуплен компанией Hewlett-Packard за $1,2 млрд, после чего перепродан китайскому производителю электроники TCL Corporation в конце 2014 г.

На сегодняшний день американский стартап Palm владеет эксклюзивными правами на бренд Palm и ведет свою деятельность независимо от TCL Corporation, однако последняя является эксклюзивным производителем продуктов, разработанных Palm.