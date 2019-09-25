В России впервые арестована компьютерная программа

В России создан прецедент по аресту интеллектуальной собственности – была арестована компьютерная программа, разработанная бывшим зампредом ФСС Сергеем Ковалевским. По данным ФСБ, она была незаконно внедрена в компьютерную сеть фонда и имела отношение к единой системе «Соцстрах». За содеянное Ковалевскому грозит тюремное заключение на срок до 10 лет, но он свою вину отрицает.

«Программный» арест

Лефортовский суд Москвы впервые в истории России наложил арест на компьютерную Россию. Прецедент был создан в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, пишет «Коммерсант».

По информации издания, речь идет о программе, разработанной самим Ковалевским и имеющей отношение к системе «Соцстрах», используемой фондом. Программа может оказаться важной деталью в расследовании преступной деятельности экс-зампреда ФСС. Арест на ПО был наложен по ходатайству Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В чем обвиняют Ковалевского

Уголовное дело в отношении Сергея Ковалевского было возбуждено по вопросу злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего за собой тяжкие последствия. (ч.3 ст.285 УК РФ). По данным ФСБ, Ковалевский причинил крупный ущерб фонду путем внедрения в его компьютерную сеть некую программу собственной разработки, принцип действия которой не раскрывается.

Сергей Ковалевский уверен в своей невиновности

Бывший зампред ФСС действительно участвовал в разработке нескольких десятков приложений, использовавшихся как в самом фонде, так и в правительстве Москвы и ряде других ведомствах, включая налоговую службу. Сергей Ковалевский на момент публикации материала свою вину в совершенном им преступлении не признавал.

Связь Ковалевского с ФСС

Сергей Ковалевский работал в ФСС в период с 1997 по 2010 г. и был уволен по приказу Генпрокуратуры России за ряд нарушений. В течение этих 13 лет он не только разрабатывал программы, но и занимался реорганизацией компьютерного обеспечения ФСС с целью автоматизации и ведения учета деятельности фонда. Ковалевский работал по профессии – он с отличием окончил МИФИ по специальности «автоматизированные системы управления реального времени», а затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации по этой теме.

Среди прочих достижений на посту в фонде Ковалевский отметился созданием единой интегрированной информационной системы «Соцстрах», которую ФСС использует и в настоящее время.

Программа, которую арестовал Лефортовский суд Москвы, может представлять собой модифицированный вариант «Соцстраха» – Ковалевский зарегистрировал это ПО на себя и внедрил ее в ФСС, получив за это «серьезное вознаграждение», размер которого следствие не раскрывает.

Отметим, что после увольнения Ковалевский пытался отсудить у ФСС права на разработанные им и его подрядчиками приложения для фонда, в том числе и на «Соцстрах». Вердикт по этому делу был вынесен в пользу ФСС.

«Необоснованность» ареста

Адвокаты Ковалевского настаивали на необоснованности предъявленных ему обвинений и протестовали против ареста приложения. По их словам, программное обеспечение не является разновидностью имущества.

Вопрос об отмене решения об аресте рассматривался Лефортовским судом и апелляционной инстанцией Московского городского суда. Оба ведомства сошлись во мнении, что разработанную Ковалевским программу можно признать «предметом преступления», и арест остался в силе.

Виновен или невиновен

Статья 285 Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с заключением обвиненного в СИЗО. На 25 сентября 2019 г. не было известно, какую именно меру пресечения суд избрал в отношении Ковалевского, к тому же, в базе данных Лефортского суда, по информации «Коммерсанта» отсутствовали любые сведения о заседании с участием экс-зампреда ФСС.

Адвокат Ковалевского отказался давать комментарии по поводу хода расследования без согласования со своим клиентом, который, по его словам, находится на лечении. Подробности о состоянии здоровья 60-летнего Сергея Ковалевского его адвокат раскрывать не стал.