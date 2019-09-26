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8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum

Бизнес

Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum в этом году. Для того, чтобы осветить ее наиболее полно, эксперты Dell Technologies подготовили множество форматов.

Стартом мероприятия станет выступление вице-президента и генерального директора Dell Technologies в России Бориса Щербакова, который представит цифровое видение компании на базе недавно проведенного масштабного исследования компании Realizing 2030. Посвященное тому, как технологии изменят окружающий мир до 2030 года, оно обещает стать настоящим откровением для российской бизнес-среды.

Эксперты компании и приглашенные спикеры из глобальных технологических компаний (партнеров Dell Technologies) подготовили более 25 тематических докладов, посвященных передовым технологиям, способным уже в ближайшее время вызвать настоящую революцию в бизнесе. Сессии и презентации Dell Technologies Forum охватят весь рынок современным решений для модернизации ИТ и построения грамотной и эффективной инфраструктуры. В программе дискуссии о трендах серверного рынка и сетевых фабрик для ЦОД, обсуждение вопросов цифрового рабочего места, виртуальная демонстрация средств резервного копирования и восстановления данных, обзор клиентских решений и многое другое.

Впервые в программу мероприятия вошла сессия «Женщины в ИТ». В рамках дискуссии гости обсудят важнейшие тренды в привлечении талантливых сотрудников в технологичные компании – вне зависимости от физических особенностей.

Гостей Dell Technologies Forum также ждут виртуальные и «живые» презентации, экскурсии по новинкам и хитам компании, а также возможность пообщаться в неформальной обстановке.

Свое участие в Dell Technologies Forum уже подтвердили ключевые игроки российского ИТ-рынка, в том числе «СберКлауд», CloudMTS, «КРОК Облачные сервисы», «Softline Облачные решения», IBS Platformix, OCS Distribution, Softline, DCLogic, CROC, CompTek, Merlion, Atos, Treolan.

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