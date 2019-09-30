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Abbyy и МФТИ открывают совместную научную лабораторию

Бизнес Кадры

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации, и Московский физико-технический институт (МФТИ) открывают совместную лабораторию компьютерного зрения (Computer Vision) и обработки естественного языка (Natural Language Processing). Сотрудники Abbyy Lab – так будет называться лаборатория – займутся исследованиями, объединяющими 30-летний опыт компании в этих сферах с другими новейшими методами искусственного интеллекта и анализа данных.

Среди задач, которые будут решать сотрудники будущей лаборатории, – многоязычный анализ сложных текстовых изображений, основанный на новых методах глубокого машинного обучения, компьютерный анализ языка социальных сетей с помощью дифференциальных мега-корпусов, а также другие актуальные задачи на стыке NLP и машинного зрения.

Abbyy не только ожидает от лаборатории перспективных для компании результатов академических исследований, но и передает в научное пользование некоторые технологии – прежде всего, технологии автоматической генерации размеченных данных, которые являются ключевым фактором применения методов глубокого обучения. Лаборатория также будет выступать организатором открытых научно-технологических соревнований в области компьютерного анализа текстов и изображений – в частности, в рамках специального форума DialogueEvaluation, который уже более 15 лет организует Abbyy. Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ, в состав которой войдет Abbyy Lab, с 2020 г. станет одним из организаторов этого форума.

Лаборатория делает серьезную ставку на молодых исследователей. Ее руководителем станет 24-летний Алексей Журавлев, руководитель группы исследований в области компьютерного зрения Abbyy и аспирант кафедры распознавания изображений и обработки текста ФПМИ МФТИ.

«Abbyy уделяет большое внимание направлению исследований и разработок: более половины всех затрат на R&D компания инвестирует в исследования в области обработки естественного языка и компьютерного зрения. И мы уверены, что технологии искусственного интеллекта должны быть не просто научным знанием, а приносить реальную пользу компаниям разных отраслей и людям во всем мире: наши разработки используют десятки тысяч компаний более чем в 200 странах. Многолетний опыт сотрудничества Abbyy с МФТИ – в институте успешно работают наши кафедры распознавания изображений и обработки текста и компьютерной лингвистики – позволяет рассчитывать, что лаборатория станет новым этапом плодотворного взаимодействия науки и бизнеса», – сказал Давид Ян, основатель и председатель совета директоров группы компаний Abbyy.

«Abbyy – наш давний ключевой партнер. Компания в свое время стала одним из создателей факультета инноваций и высоких технологий, который впоследствии вместе с факультетом управления и прикладной математики основал Физтех-школу прикладной математики и информатики – ФПМИ. Компания всегда занимала проактивные позиции, живо участвовала в формировании научной и образовательной повестки ФПМИ. Создание новой лаборатории – это еще один исключительно значимый шаг в развитии наших конструктивных отношений и в строительстве уникального научно-образовательного комплекса нашей школы», – сказал директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Сотрудниками лаборатории могут стать студенты и преподаватели МФТИ, а также представители других вузов, заинтересованные в открытых исследованиях в сферах обработки естественного языка и компьютерного зрения. От кандидатов ожидают знаний в области машинного обучения и программирования.

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