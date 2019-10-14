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«Связной»: россияне приобрели почти 20 млн смартфонов за девять месяцев 2019 года

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Техника

Российский ритейлер «Связной» подвел итоги девяти месяцев 2019 г. на российском рынке смартфонов. По данным ритейлера, с января по сентябрь этого года в России продано 19,4 млн смартфонов на общую сумму 318 млрд руб., что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. на 8% в деньгах и 2% в штуках.

За девять месяцев средняя цена на смартфон в России выросла на 6% и составила 16,3 тыс. руб. Наибольший рост продемонстрировали устройства в ценовом сегменте от 15 до 20 тыс. руб., доля которых от всех продаж в штуках составила 15%. С января по сентябрь лидерство по количеству продаж на российском рынке смартфонов менялось несколько раз, переходя от южнокорейского бренда Samsung к китайскому бренду Honor и обратно. По итогам трех кварталов этого года лидером стал Samsung, за ним следуют Honor и Apple. В денежном выражении лидером по-прежнему остаются американская компания Apple.

Китайские бренды активно наращивают свои позиции: за девять месяцев 2019 г. доля рынка смартфонов из Поднебесной составила 48% от всех продаж в штуках, против 38,6% за аналогичный период 2018 г. Интенсивный рост происходит за счет экспансии китайских брендов в I квартале этого года в ценовую категорию от 6 до 10 тыс. руб, где ранее играли заметную роль российский и другие международные бренды. Наиболее популярными китайскими брендами смартфонов у россиян стали Honor, Huawei и Xiaomi, на которых приходится 90% продаж от всех китайских смартфонов.

«В этом году продолжается тренд на увеличение диагоналей смартфонов, которые уже на протяжении многих лет ежегодно растут в среднем на 0,2 дюйма. Так, например, если в 2018 г. популярными диагоналями устройств были 5,5 и 5,7 дюймов, то в этом году все флагманские модели имеют диагональ от 6,1 дюйма и выше. Увеличение размеров происходит также в средней и низкой ценовой категориях, где для средней ценовой категории сформировался стандарт 5,5 дюймов, а для низкой ценовой категории – 5 дюймов. Отмечу, что при этом не растет ширина устройств, они растут в длину, а рамки вокруг экрана уменьшаются. Это связано с тем, что для комфортного использования аппарата его ширина должна составлять 72-74 мм в ширину. Еще одним заметным трендом этого года стало распространение смартфонов с каплевидным вырезом под камеру, с отверстием в экране, а также появление устройств с выдвижной камерой», — отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».

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