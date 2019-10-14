«Связной»: россияне приобрели почти 20 млн смартфонов за девять месяцев 2019 года

Российский ритейлер «Связной» подвел итоги девяти месяцев 2019 г. на российском рынке смартфонов. По данным ритейлера, с января по сентябрь этого года в России продано 19,4 млн смартфонов на общую сумму 318 млрд руб., что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. на 8% в деньгах и 2% в штуках.

За девять месяцев средняя цена на смартфон в России выросла на 6% и составила 16,3 тыс. руб. Наибольший рост продемонстрировали устройства в ценовом сегменте от 15 до 20 тыс. руб., доля которых от всех продаж в штуках составила 15%. С января по сентябрь лидерство по количеству продаж на российском рынке смартфонов менялось несколько раз, переходя от южнокорейского бренда Samsung к китайскому бренду Honor и обратно. По итогам трех кварталов этого года лидером стал Samsung, за ним следуют Honor и Apple. В денежном выражении лидером по-прежнему остаются американская компания Apple.

Китайские бренды активно наращивают свои позиции: за девять месяцев 2019 г. доля рынка смартфонов из Поднебесной составила 48% от всех продаж в штуках, против 38,6% за аналогичный период 2018 г. Интенсивный рост происходит за счет экспансии китайских брендов в I квартале этого года в ценовую категорию от 6 до 10 тыс. руб, где ранее играли заметную роль российский и другие международные бренды. Наиболее популярными китайскими брендами смартфонов у россиян стали Honor, Huawei и Xiaomi, на которых приходится 90% продаж от всех китайских смартфонов.

«В этом году продолжается тренд на увеличение диагоналей смартфонов, которые уже на протяжении многих лет ежегодно растут в среднем на 0,2 дюйма. Так, например, если в 2018 г. популярными диагоналями устройств были 5,5 и 5,7 дюймов, то в этом году все флагманские модели имеют диагональ от 6,1 дюйма и выше. Увеличение размеров происходит также в средней и низкой ценовой категориях, где для средней ценовой категории сформировался стандарт 5,5 дюймов, а для низкой ценовой категории – 5 дюймов. Отмечу, что при этом не растет ширина устройств, они растут в длину, а рамки вокруг экрана уменьшаются. Это связано с тем, что для комфортного использования аппарата его ширина должна составлять 72-74 мм в ширину. Еще одним заметным трендом этого года стало распространение смартфонов с каплевидным вырезом под камеру, с отверстием в экране, а также появление устройств с выдвижной камерой», — отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».