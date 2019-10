В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент

Konica Minolta Business Solutions Russia объявляет о назначении Александра Суворова на пост президента и генерального директора Konica Minolta в России и Казахстане с 11 октября 2019 года. Ключевыми задачами Александра Суворова станут дальнейшая реализация стратегии цифровой трансформации и окончательный переход компании к роли ИТ-провайдера полного цикла на динамично изменяющемся рынке.

Александр Суворов с 1998 года работает в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, в том числе с 2016 года — в Konica Minolta Business Solutions Russia на позиции директора по региональному развитию.

Ранее занимал в Softline Group должность руководителя группы развития бизнеса Oracle в Центральном федеральном округе и СНГ, до этого отвечал за развитие бизнеса корпорации Oracle в финансовом секторе. Также у Александра за плечами опыт работы в крупных технологических компаниях, таких как IBM East Europe/Asia Ltd., Sun Microsystems, Inc., APC (EMEA) Ltd.

Александр Суворов родился в 1977 году в Новосибирске. Окончил Физический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ) по направлению «Физико-техническая информатика».

На новом посту Александр Суворов планирует укреплять лидирующие позиции компании на рынках офисной печати и производительных решений, а также продолжать развитие направлений индустриальной печати, услуг аутсорсинга инфраструктуры печати и ИТ-аутсорсинга, автоматизации документооборота, маркетинговых сервисов, решений в области безопасности и интеллектуального видеонаблюдения Mobotix.

«Сегодня основные задачи компании в России и Центральной Азии – стать партнером по внедрению технологических инноваций для тех, кто осознаёт важность непрерывных изменений, и сохранить лидирующие позиции на традиционных для нас рынках офисной печати и полиграфии, поставляя решения с самыми широкими возможностями для реализации любых задач и обеспечивая высокий уровень сервисной поддержки, — сказал президент Konica Minolta Business Solutions Russia Александр Суворов. — Я благодарен компании Konica Minolta за оказанное доверие и приложу все усилия для развития инновационного потенциала компании, ведь именно благодаря непрерывному технологическому совершенствованию Konica Minolta смогла добиться мирового успеха».