Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Китай заинтересован в российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Инфосистемы джет» и «Датарк» предложат ИТ-рынку Узбекистана модульные решения для дата-центров

Бизнес Интеграция Инфраструктура

«Инфосистемы джет» и «Датарк» заключили соглашение, которое открывает новые возможности по развитию рынка ЦОД модульного типа в Узбекистане. Подобный форм-фактор дата-центров обеспечивает простоту развертывания, поддержки и эксплуатации при высоком уровне отказо- и катастрофоустойчивости.

ИТ-компания «Инфосистемы джет» с 2010 г. сотрудничает с компанией «Датарк», поставщиком модульных ЦОД (МЦОД) Datark. В рамках партнерства реализованы проекты для промышленных предприятий, в том числе в энергетическом секторе.

Один из таких проектов: модульный дата-центр для крупного мясоперерабатывающего холдинга ABI Product, введенный в эксплуатацию в начале 2019 г. МЦОД оснащен системами бесперебойного электроснабжения, кондиционирования, газового пожаротушения, управления доступом, видеонаблюдения. Для обеспечения отказоустойчивости большая часть подсистем имеет резервирование не менее «N+1». На случай перебоев с электроэнергией предусмотрен автоматический перевод МЦОД на электропитание от дизель-генераторной установки, рассчитанной на восьмичасовую работу без дозаправки. Модульная конструкция дата-центра надежно защищает оборудование от электрических, температурных, климатических и ударных нагрузок.

Решения компании «Датарк» способны работать в любых климатических условиях в режиме 24х7х365 при рабочем диапазоне температур -55°С до +55 °С.

«Партнерство с лидером ИТ-рынка России и СНГ для нас — большой шаг в развитии бизнеса на территории стран-содружеств, — отметил Евгений Тропин, сооснователь, технический директор компании "Датарк". — Мы сфокусированы на росте и развитии в ключевых отраслях ТЭК, промышленности и производства, уверены, что совместная работа с партнером принесет нам всем новые интересные проекты. Развитие рынка ЦОД в Республике Узбекистан – большая и важная задача. Рынок республики характерен обилием добывающей и перерабатывающей промышленности, а руководство Узбекистана много внимания уделяет стандартизации и унификации используемых решений на предприятиях страны».

Отличительные свойства модульных дата центров — высокая скорость развертывания и запуска, минимальные требования к площадке, мобильность и простота транспортировки, а также возможность выбора как типовой, так и индивидуальной комплектации.

«Модульные ЦОД Datark зарекомендовали себя как надежные решения для самых требовательных заказчиков, — отметил Роман Егорченков, директор по развитию бизнеса в странах СНГ "Инфосистемы джет". — Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с вендором в условиях быстрорастущего ИТ-рынка Узбекистана».

Другие материалы рубрики

Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий

Госорганам разъяснили, как централизованно закупать ПО через Минкомсвязи

Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму

Техника

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner