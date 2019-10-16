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«Корус консалтинг» вошел в тридцатку крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи

Бизнес Финансовые результаты Телеком

ГК «Корус консалтинг» заняла 28 место в рейтинге крупнейших ИТ-поставщиков для операторов связи по итогам 2018 г. Согласно обзору CNews Analytics, рынок ИТ-решений для телекома показал рост общей выручки после стагнации и обновление состава лидирующих игроков.

Выручка ГК «Корус консалтинг» от проектов в телекоммуникационной индустрии по итогам 2018 г. составила 246 млн руб. Портфель ИТ-компании пополнился в минувшем году широким перечнем проектов для операторов связи: от разработки базовых систем и автоматизации управления персоналом до аудита ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга всех функций ИТ. Среди клиентов «Корус консалтинг» – лидеры индустрии, входящие в десятку крупнейших игроков на российском рынке по версии CNews Analytics.

Эксперты агентства отмечают, что в 2018 г. российский рынок ИТ-решений для телекома возобновил рост после стагнации, а в числе крупнейших поставщиков цифровых услуг появились новые игроки. Основными факторами увеличения выручки ключевых игроков рынка, по мнению авторов обзора, стали сохраняющаяся популярность политики импортозамещения и продолжающаяся цифровая трансформация российского рынка в целом.

«Включение “Корус консалтинг” в число крупнейших поставщиков ИТ-решений для телеком-компаний – это признание наших компетенций в создании качественных инновационных продуктов для игроков высококонкурентного рынка. Важно, что вместе с внедрением новых технологий трансформируется и бизнес наших заказчиков: компании меняют процессы, расширяют спектр услуг, выходят на смежные рынки. Мы очень рады стать “проводниками” этих изменений для операторов связи, предоставляя комплексные решения и сервисы, построенные на платформах российских и международных вендоров», – сказал Александр Рахманов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».

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