Navicon вошел в двадцатку крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке

Системный интегратор и разработчик Navicon вошел в список 20 крупнейших российских поставщиков аналитических решений по версии CNews. В 2018 г. компания заработала 320 млн руб. на проектах бизнес-аналитики. Рейтинг и обзор «Аналитика 3.0 – 2019» подготовлены CNews Analytics и учитывают данные о работе ИТ-компаний за 2017-2018 гг.

В 2018 г. российский рынок бизнес-аналитики продолжил демонстрировать рост – совокупная выручка первых пятнадцати участников рейтинга, среди которых и компания Navicon, составила 11,7 млрд руб. – это почти на 5% больше, чем в 2017 г. Эксперты объясняют эту тенденцию развитием цифровизации и повышенным интересом к технологиям: например, в ритейле, промышленности и финансовом секторе есть спрос на BI-решения с применением Data Lake, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Также сохранился интерес бизнеса к аналитическим инструментам, работающим по модели Self-service. Они проще с точки зрения использования, так как не требуют регулярных настроек или дополнительной поддержки. Еще одна тенденция – все больше компаний начинают понимать, зачем им нужны BI-инструменты: если раньше руководителей привлекали внушительные графики в отчетах, то теперь они стремятся их монетизировать и сделать основой для принятия решений.

По направлению аналитики данных Navicon работает с ведущими представителями фармацевтической, медицинской и FMCG-отраслей. В числе клиентов, которые внедрили BI-инструменты в 2018 г., такие компании как «Квайссер фарма» и «Медси». Использование аналитики позволило им усовершенствовать управление бизнес-процессами и получить конкурентное преимущество на рынке. В данный момент над проектами по бизнес-аналитике работают 150 сотрудников Navicon.

«Спрос на BI-инструменты стабильно растет, особенно среди компаний из таких отраслей, как фармацевтика и FMCG. Их руководители переходят от обсуждения важности работы с данными к конкретным действиям. Это связано с тем, что на этих высококонкурентных рынках сегодня побеждает тот, кто не просто научился извлекать из своих данных полезные инсайты с помощью правильных инструментов, но и смог оперативно запустить полученную информацию в работу», – сказал Владимир Шаров, генеральный директор компании Navicon.

В дальнейшем, по мнению экспертов CNews, повышение ценности BI-решений приведет к росту количества специалистов в этой отрасли, а в компаниях увеличится число сотрудников, работа которых связана с бизнес-аналитикой. Специалисты Navicon считают, что в ближайшие годы отрасль может ждать еще одно важное изменение, связанное с возрастающей ролью искусственного интеллекта в анализе данных: он будет помогать бизнесу не только анализировать ключевую информацию, но и принимать решения на ее основе, а также ставить задачи другим системам и контролировать изменения.