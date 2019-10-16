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«Яндекс» во второй раз вручит научную премию имени Ильи Сегаловича

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» открыл прием заявок на соискание научной премии имени Ильи Сегаловича. Премия будет присуждаться во второй раз — первое вручение состоялось весной 2019 г.

«Яндекс» учредил премию, чтобы поддержать молодых учёных и их наставников, которые занимаются исследованиями в профильных для «Яндекса» областях компьютерных наук. Размер премии для студентов и аспирантов составляет 350 тысяч рублей, а для научных руководителей — 700 тысяч рублей.

На премию могут претендовать студенты, аспиранты и научные руководители из вузов России, Беларуси и Казахстана. Чтобы войти в число претендентов, нужно до 13 января 2020 года подать заявку на сайте премии и рассказать в ней о своей научной деятельности и исследованиях. Студенты и аспиранты могут подавать заявки сами, а также номинировать на премию научных руководителей.

С помощью премии «Яндекс» хочет поддержать молодых учёных и науку в целом. Среди заявок было очень много интересных, а исследования победителей имеют научную ценность. Двое из лауреатов уже представили свои работы на международных конференциях ICML и ICLR, работы ещё одного победителя приняты на конференцию NeurIPS.

Михаил Биленко, руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса», отметил: «Лауреатов выбирают жюри и Совет премии. В жюри входят исследователи из Яндекса, а в Совет — руководители компании и учёные с мировым именем, в том числе лауреат Филдсовской премии Станислав Смирнов, научный руководитель Школы анализа данных Илья Мучник и профессор Калифорнийского университета в Беркли, специалист в области компьютерного зрения Алексей Эфрос».

Премия вручается за достижения в пяти профильных для «Яндекса» областях компьютерных наук. Это машинное обучение, компьютерное зрение, информационный поиск и анализ данных, распознавание и синтез речи, а также обработка естественного языка и машинный перевод. Жюри и Совет премии оценивают научные публикации номинантов, выступления на конференциях и вклад в развитие научного сообщества. Студенты и аспиранты проходят два этапа отбора: конкурс заявок и собеседование, научные руководители — только конкурс заявок.

Имена лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича будут объявлены весной 2020 года. Премия — это не только материальная поддержка. «Яндекс» оплатит студентам и аспирантам, ставшим лауреатами, поездку на престижную международную конференцию по искусственному интеллекту. Они также смогут рассчитывать на помощь персонального наставника из «Яндекса» и получат приглашение на стажировку в отдел исследований.

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