Выручка Huawei с начала 2019 года выросла почти на четверть

Huawei объявила о результатах своей деятельности за III кв. 2019 г. За первые три квартала этого года Huawei получила выручку в размере 610,8 млрд юаней ($86,29 млрд), что на 24,4% больше, чем в прошлом году. Прирост чистой прибыли компании за этот период составил 8,7%.

Основными областями деятельности Huawei остались ИКТ-инфраструктура и интеллектуальные устройства. Компания продолжила повышать эффективность и качество своей операционной деятельности, что привело к увеличению организационной стабильности и стабильности операционной деятельности. В течение первых трех кварталов 2019 года выросла и эффективность работы компании.

Коммерческое развертывание сетей 5G ускорилось во всем мире. Huawei продолжила запускать инновационные решения при участии ведущих компаний, работающих в сфере передачи данных: например, решение 5G Super Uplink или интеллектуальные и упрощенные транспортные сети. Компания также работает с отраслевыми партнерами, создавая инновационную базу для взаимодействия с использованием так называемых «детерминированных данных» (deterministic networking) в сетях 5G. Это обеспечит инновационное развитие и рост компаний, работающих в сфере передачи информации.

В настоящее время Huawei заключила более 60 коммерческих контрактов, связанных с сетями 5G, с ведущими мировыми компаниями в области передачи данных. Она также осуществила поставку более 400 000 активных антенн Massive MIMO для сетей 5G на мировые рынки. Производство и поставка решений Huawei для оптической передачи данных, решений для обмена информацией и ИТ-продуктов показали стабильный рост.

Компания также представила платформу для предприятий Huawei Horizon Digital Platform. Единая, открытая и эффективная платформа создана на базе обширного технологического опыта Huawei. С помощью этого решения Huawei будет работать с клиентами и партнерами, формируя основы для использования цифровых технологий во всем мире и создавая целую отрасль цифровой трансформации, стоимость которой составляет триллионы долларов США. Новая платформа также поможет государственным органам, коммунальным службам, финансовому сектору, транспортной и электроэнергетической отраслям ускорить свою цифровую трансформацию.

К концу III кв. 2019 года более 700 городов, 228 компаний из списка Fortune Global 500 и 58 компаний из списка Fortune Global 100 выбрали Huawei в качестве своего партнера при проведении цифровой трансформации.

Разработка облачного сервиса Huawei ускорилась. В III кв. Huawei объявил о своей стратегии вычислений и выпустил Atlas 900 – самый быстрый в мире кластер для обучения искусственного интеллекта. Кроме того, компания запустила и другие инновационные продукты: облачные кластерные сервисы для обучения искусственного интеллекта Huawei CLOUD на базе процессоров Ascend, 112 новых сервисов на базе процессоров Kunpeng и Ascend, а также «цифровых двойников» для промышленного сектора. Продукты помогли достичь значительных результатов в области государственного управления, обеспечения интернет-услуг, автомобильной промышленности, финансовом секторе и во многих других отраслях. Около трех миллионов корпоративных пользователей и разработчиков используют Huawei CLOUD для разработки продуктов и решений.

Huawei Consumer Business Group также показывает стабильный рост. Поставки смартфонов Huawei в первые три квартала 2019 года превысили 185 млн шт., что на 26% выше, чем в прошлом году. Значительные успехи продемонстрировали и новые бизнесы компании: производство ПК, планшетов и аксессуаров.

В III кв. был представлен умный экран HONOR Vision, инновационный как с точки зрения ПО, так и с точки зрения аппаратной составляющей. Он получил широкое признание как со стороны экспертного сообщества, так и среди потребителей. Компания работает над созданием надежной экосистемы для обеспечения комфортного пользовательского опыта, единого во всех сценариях использования.

Экосистема мобильных услуг Huawei Mobile Services развивается быстрыми темпами, охватывая более 170 стран и регионов. Уже более 1,07 млн разработчиков со всего мира зарегистрировано в системе.