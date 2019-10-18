В МТС начали подбирать сотрудников с помощью VR-технологий

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, совместно с Институтом инновационного развития СамГМУ начал тестирование виртуального тренажера по подбору и оценке персонала с использованием VR-технологий. Экспериментальной площадкой стал контактный центр МТС в Самаре.

На этапе отбора кандидат погружается в виртуальное пространство, в котором проходит тестовые задания на быстроту реакции, сообразительность, способность воспринимать информацию по разным каналам коммуникации, стрессоустойчивость и выявление основных психоэмоциональных особенностей. Результаты тестирования помогут HR-специалистам МТС более точно и качественно проводить оценку кандидатов при приеме на работу. Это позволит сокращать издержки на подбор, обучение и адаптацию персонала, привлекать более релевантных кандидатов, а, следовательно, повышать качество и скорость обслуживания клиентов, которые обращаются в контактный центр МТС.

«При разработке VR-решения мы использовали и предыдущий опыт проектов на базе виртуальной реальности, созданных в нашем Институте инновационного развития, и колоссальную психологическую экспертизу, накопленную ведущими специалистами СамГМУ. Программа анализирует несколько десятков психоэмоциональных реакций соискателей, автоматически обрабатывает результаты тестирования, исключая «человеческий фактор» при прохождении собеседования, и быстро выдает заключение о профпригодности кандидатов. Кроме того, доступность VR-оборудования позволяет быстро интегрировать разработку в процесс подбора персонала для контактного центра МТС и при необходимости оперативно ее масштабировать», – сказал ректор СамГМУ Александр Колсанов.

«МТС постоянно находится в процессе разработки и поиска новых технологических решений как для того, чтобы предложить инновации нашим клиентам, так и для повышения эффективности собственных бизнес-процессов. Сотрудничество с ведущими вузами страны – одно из важных направлений развития инноваций в МТС. Мы уже используем собственные разработки и цифровые решения партнеров для рекрутинга – роботов, чатботов, предиктивные модели на основе больших данных, и постоянно работаем над усилением этого инструментария новыми технологиями. Теперь мы также подключаем VR-разработки для поиска кандидатов с необходимыми навыками и максимальным потенциалом», – отметила вице-президент МТС по управлению персоналом Мария Голяндрина.