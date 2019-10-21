Apple назначила нового директора по продажам в России

«Эппл рус» назначила на пост директора по продажам российского подразделения Apple Татьяну Ахматову. Ранее, в течение пяти лет – с 2014 г., Татьяна Ахматова отвечала за розничные продажи Apple в России и СНГ.

Татьяна Ахматова закончила МГУ им. Ломоносова и Гарвардскую бизнес-школу. В компании Apple она работает на различных должностях 14 лет 10 месяцев – начиная с 2005 г.

Согласно информации на ее страничке в соцсети LinkedIn, до нынешнего назначения на должность регионального гендиректора Apple в России, с февраля 2015 г. она отвечала за розничные продажи компании в России и СНГ в московском офисе компании.

Ранее – с июля 2010 г, Татьяна Ахматова занимала должность бизнес-менеджера по розничному каналу региона EMEIA в Лондонском офисе компании, до этого – с января 2005 г., занимала должность бизнес-менеджера чпо России, СНГ и странам Балтии в региональном подразделении Apple France.

До Apple Татьяна Ахматова работала в московском офисе Sun Microsystems в 2000-2005 гг., до этого – с 1998 г. по 2000 г., работала в московском офисе компании AT&T.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 г. выручка «Эппл рус» выросла на 30% до 197 млрд. руб., чистая прибыль выросла более чем в два раза до 2,97 млрд руб. В рейтинге российского Forbes Apple занимает 11 место среди крупнейших иностранных компаний в России по выручке.