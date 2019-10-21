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Mail.ru Group и «Гринатом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

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Mail.ru Group и многофункциональный общий центр обслуживания госкопорации «Росатом» – «Гринатом», подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации.

Партнерское соглашение было подписано управляющим директором «Mail.ru цифровые технологии» Павлом Гонтаревым и первым заместителем генерального директора «Гринатома» по информационным технологиям Александром Мартыненко.

По условиям меморандума компании объединят усилия для сотрудничества в проектах, направленных на разработку, внедрение и совместное продвижение цифровых решений, а также обмен опытом в сфере высоких технологий.

Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru цифровые технологии», сказал: «Цифровизация необходима любой современной компании. Коллеги из "Гринатома" уже достигли в ней больших успехов и нам вдвойне приятно, что в дальнейшем мы будем работать над подобными проектами вместе. Этот факт еще раз подтверждает обширную экспертизу Mail.ru Group в цифровизации бизнеса и наши достижения на этом направлении. Убежден, что нас ждет долгосрочное и плодотворное сотрудничество».

Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора компании «Гринатом» по информационным технологиям, сказал: «"Гринатом" уделяет большое внимание внедрению и развитию импортонезависимых решений в ИТ-контуре, и сотрудничество с отечественными вендорами для нас – важный аспект. Синергетический эффект от партнерского взаимодействия позволит обеим компаниям продвинуться еще дальше в реализации цифровых проектов, а также будет способствовать качественному построению новых бизнес-процессов».

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