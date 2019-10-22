«Диасофт» вошел в список четырех крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг из России по версии IDC

«Диасофт» вошел в рейтинг крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий и услуг IDC FinTech Top 100 Ranking 2019 и укрепил свои позиции. Это подтверждает стабильное финансовое положение компании и признание ее заказчиков.

«Диасофт» принимает участие в рейтинге IDC восьмой год подряд. В 2018 г., в условиях растущего спроса на реализацию проектов цифровой трансформации финансового рынка, компания сосредоточилась на разработке собственных цифровых решений. Финансовые результаты компании в 2018 г. продемонстрировали уверенный рост и позволили «Диасофт» улучшить свои позиции в рейтинге 2019 г.

«Исследование IDC Financial Insights FinTech Rankings – это уникальный анализ информации о поставщиках решений для мировой индустрии финансовых услуг, – сказал Марк ДеКастро, директор по исследованиям IDC Financial Insights. – Наши клиенты полагаются на это исследование, оно помогает лучше понять мировых лидеров в области финтеха».

Александр Глазков, управляющий директор, председатель совета директоров компании «Диасофт», сказал: «Многолетнее участие "Диасофта" в престижном рейтинге IDC и укрепление наших позиций из года в год говорит о том, что большое количество финансовых институтов доверяют нам проекты по цифровой трансформации своего бизнеса. Это отчасти подтверждает и лидерство России в области финтех на мировой арене. Общаясь с зарубежными клиентами, мы видим большой интерес к нашему опыту и планируем делиться им как с банками Азии, так и с финансовым сообществом в Европе».

Рейтинг IDC FinTech Top 100 – это ежегодный список самых успешных мировых поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также отраслевых финансовых услуг, ранжированных по доходам на конец года. Исследование удовлетворяет потребности финансовых учреждений во всем мире, предоставляя информацию о тенденциях в деятельности компаний-партнеров в области финтеха. Данные рейтинга указывают на прочность позиций и постоянное развитие крупнейших представителей отрасли, надежных компаний, накопивших колоссальный опыт работы на финансовом рынке, а также позволяют отслеживать «новичков» и процессы консолидации в ведущих ИТ-компаниях мира.