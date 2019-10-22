«Контур.Экстерн» запустил сервис регистрации бизнеса

В системе интернет-отчетности «Контур.Экстерн» теперь можно зарегистрировать ИП дистанционно. Об этом CNews сообщили в пресс-службе разработчика сервиса – компании «СКБ Контур». Новый сервис позволит бухгалтерским фирмам предоставлять услугу регистрации бизнеса своим клиентам-предпринимателям без визитов в налоговую.

Число новых ИП с каждым годом увеличивается. По данным ФНС, в 2018 г. было зарегистрировано более 783 тыс. ИП, что на 13% больше, чем в 2017 г. Если сейчас в малом бизнесе занято примерно 19 млн человек, то, согласно плану нацпроекта, к 2024 г. это число вырастет до 25 млн. Таким образом, услуга регистрации бизнеса будет и дальше востребована в сфере бухгалтерского аутсорсинга. Теперь с помощью «Экстерна» ее можно получить прямо из офиса и не тратить время на посещение инспекции.

Чтобы зарегистрировать бизнес из «Экстерна», нужно подготовить заявление по форме Р21001, например, в программе ФНС на nalog.ru, и загрузить документ в систему. Затем прикрепить документы заявителя: скан-копии паспорта и документа, подтверждающего адрес места жительства. Перед отправкой в ФНС заявление надо подписать сертификатом электронной подписи физлица. Следить за статусом заявления можно прямо в системе — когда налоговая зарегистрирует ИП, в «Экстерне» отразится статус «Зарегистрировано». Абоненты «Экстерна» также могут воспользоваться инструкцией по работе в сервисе.

В рамках пилотного запуска сервис регистрации ИП бесплатно доступен обслуживающим бухгалтериям, которые отчитываются через «Экстерн». Для подключения нужно обратиться в техподдержку.

Менеджер проекта «Контур.Экстерн» Игорь Гольдберг сказал: «Половина наших клиентов — обслуживающих бухгалтерий оказывают услугу по регистрации бизнеса. Новый сервис поможет бухгалтерам проще справляться с этой задачей, ведь им больше не придется ходить в налоговую и ждать в очередях, чтобы подать заявление. Приглашаем наших клиентов из сферы бухгалтерского аутсорсинга бесплатно протестировать новую возможность в "Экстерне". Регистрация ИП — это первый шаг, в ближайших планах — добавить удаленную регистрацию других форм бизнеса в рамках "Экстерна"».