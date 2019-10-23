Accenture откроет в России второй региональный технологический центр

Accenture откроет в России второй региональный технологический центр в Ростове-на-Дону в 2020 г.

Технологический центр Accenture в Ростове-на-Дону займется системной интеграцией и разработкой программного обеспечения, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений. В Accenture планируют, что заказчиками нового центра станут крупные российские и международные компании.

Компания арендовала помещение площадью 800 м2 и до конца 2020 г. намерена сформировать команду численностью 100 человек, в том числе, за счет взаимодействия с вузами и проведения конференций для ИТ-специалистов южного региона.

Южный регион выбран компанией не случайно. В марте 2019 г. Accenture подготовила обзор кадрового потенциала регионов России в сфере ИКТ “IT Skills Index”, в который вошли 18 городов. Лидирующую строчку в рейтинге занимает Ростов-на-Дону. Кроме того, важными факторами при выборе региона были: бизнес-климат, государственные программы по поддержке бизнеса, наличие потенциальных клиентов, развитая инфраструктура для функционирования офиса, а также географическое положение – транспортная доступность и стоимость транспортного сообщения.

Accenture планирует оказывать услуги по цифровизации компаниям банковского сектора, производственным предприятиям, компаниям сектора розничной торговли и сельскохозяйственного сектора, которые занимают важное место в формировании ВВП региона, а также крупным российским и международным компаниям из других сфер бизнеса.

По словам Антона Ягодинского, одного из ключевых менеджеров Ростовского технологического центра Accenture, открытию способствовало и то, что клиенты компании стали готовы к работе в распределенных структурах.

«Развитие цифровых технологий привело к пониманию, что именно такая модель бизнеса ведет к максимальной эффективности компании, – сказал Ягодинский. – Для оценки запросов бизнеса компания Accenture провела анализ рынка Южного региона, в результате которого стало очевидно, что местные игроки осознают важность цифровизации и пытаются делать шаги в этом направлении, как своими силами, так и с привлечением опытных консалтинговых компаний».

Первый в России технологический центр Accenture был открыт в 2007 г. в Твери. Он входит в глобальную сеть центров разработки Accenture и занимается аналитикой, разработкой, тестированием и поддержкой информационных систем и продуктов для крупных российских и международных компаний. На момент открытия в центре работало около 30 человек, с тех пор он увеличился в 15 раз. Сегодня в нем трудятся более 460 специалистов в офисе площадью более 3 тыс. м2.

Тверской центр активно развивает ИТ-образование в регионе: организует бесплатные образовательные курсы, приглашает студентов на оплачиваемую стажировку в компанию, реализует программу практики для студентов, ориентированную на изучение востребованных на рынке технологий, а также курирует в Твери ИТ-квантум в федеральном технопарке «Кванториум», где школьники учатся программированию. В сентябре 2019 г., совместно с правительством Тверской области был организован первый технологический форум “Digital days”, который за два дня посетили более 1,5 тыс. человек.

Тверской технологический центр Accenture примет активное участие в развитии ростовской команды, имея собственный опыт стремительного роста за последние несколько лет. Уже сейчас реализуются совместные проекты между командами из Ростова-на-Дону, Твери и Москвы, а также запускаются программы обучения для студентов и стажеров. В обоих центрах открыты вакансии для ИТ-специалистов различных направлений – как для ведущих ИТ-экспертов и руководителей команд, так и для тех, кто только начинает свой путь в отрасли.