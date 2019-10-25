Квартальная выручка «Яндекса» за III кв. 2019 года выросла на 38%

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за III кв. 2019 г. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года на 38% — до 45 млрд рублей ($698,8 млн). Чистая прибыль составила 4,4 млрд рублей ($68,0 млн) и снизилась на 1% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 9,7%.

Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года на 12% и составила 6,9 млрд рублей ($106,7 млн). Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 15,3%. Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года на 29% — до 13,9 млрд рублей ($216,1 млн). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 30,9%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 сентября 2019 года: 85,4 млрд рублей ($1 326,4 млн) на консолидированной основе, включая 25,7 млрд рублей ($399,3 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси».

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила в третьем квартале 2019 года в среднем 56,6%. В третьем квартале 2018 года она составляла 55,9%, а во втором квартале 2019 года — 56,9% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила в третьем квартале 2019 года 52,8%, тогда как в третьем квартале 2018 года она составляла 49,1%, а во втором квартале 2019 года — 52,3% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

Количество поисковых запросов (search queries) в России увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года на 9%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети «Яндекса» выросло в совокупности на 22% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года. Средняя цена за клик (cost per click) снизилась на 2% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года.

Число поездок сегмента «Такси» выросло на 59% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года. MLU B.V., объединённая компания «Яндекс».Такси и Uber, объявила о заключении соглашения о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт» в России.

«Мы в очередной раз добились отличных результатов, — сказал Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний «Яндекса». — В третьем квартале повысились темпы роста числа поездок в «Яндекс».Такси, продолжила расти вовлечённость пользователей «Яндекс.Дзена», а «Яндекс.Драйв» так быстро развивается, что уже стал вторым крупнейшим каршерингом в мире. Мы продолжим создавать новые бизнес-модели, опираясь на наш богатый опыт в сфере технологий. Кроме того, мы будем поддерживать и растить талантливых IT-специалистов в интересах компании и всей страны».

«В третьем квартале наша выручка выросла на 38% по сравнению с предыдущим годом. Большой вклад в этот рост внесли Поиск и портал, «Такси» и «Яндекс.Драйв», — отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса». — Наш основной бизнес продолжает демонстрировать высокие результаты и хорошую рентабельность, а рост выручки наших бизнес-юнитов и экспериментов остаётся трёхзначным. В третьем квартале на их долю пришлось 36% в структуре общей выручки компании».

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным показателем за девять месяцев прошлого года. Общая выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 22% по сравнению с аналогичным показателем за девять месяцев прошлого года. Общая выручка выросла на 41% по сравнению с аналогичным показателем за девять месяцев прошлого года.

Выручка от продажи интернет-рекламы увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года и составила 69% от общей выручки компании в третьем квартале 2019 года. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети.

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» выросла на 25% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года. В структуре общей выручки «Яндекса» в третьем квартале 2019 года она составила 55%.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети «Яндекса» выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года. В структуре общей выручки компании в третьем квартале 2019 года она составила 14%.

Выручка, относящаяся к сегменту «Такси», в третьем квартале 2019 года выросла на 89% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года и составила 21% в структуре общей выручки компании. Такой рост в основном обусловлен высокими показателями сервиса онлайн-заказа такси, в частности это увеличения количества поездок и оптимизация бонусов партнёрам. Рост выручки также связан со значительным увеличением доходов «Яндекс.Такси» для бизнеса (они учитываются на валовой основе) и растущим вкладом фудтех-направления.

Прочие доходы в третьем квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года на 169% и составили 9% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Драйв», ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT).