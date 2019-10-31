Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

В Veeam назначен глобальный директор по маркетингу

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Veeam Software объявила о назначении Джима Крюгера (Jim Kruger), старшего вице-президента Veeam по маркетингу продуктов и решений, на позицию глобального директора по маркетингу (CMO). В новой должности Джим Крюгер будет отвечать за весь маркетинг Veeam, продолжая укреплять репутацию компании в качестве лидера в области резервного копирования для управления данными в облаке. Джим Крюгер будет подчиняться напрямую Ратмиру Тимашеву, сооснователю и исполнительному вице-президенту по продажам и маркетингу Veeam Software.

«Джим присоединился к Veeam в 2017 году и сыграл значительную роль в том, как изменилась наша коммуникация, программы выхода наших продуктов на рынок, в росте лидерских позиций Veeam на рынке, – сказал Ратмир Тимашев. – Поскольку мы развиваемся на высококонкурентном рынке, мы должны использовать самые передовые подходы и инструменты, чтобы отвечать все новым требованиям наших клиентов. Я знаю, что под руководством Джима сильнейшая в своей сфере маркетинговая команда станет еще лучше».

«С появлением новых сценариев работы с данными компании все чаще используют мультиоблачные решения для гибкого и надежного способа управления данными, – отметил Джим Крюгер, глобальный директор по маркетингу Veeam. – Veeam предоставляет надежное решение в области резервного копирования для управления данными в облаке, мы помогаем компаниям любого размера управлять и защищать их данные во всех средах. Совсем недавно Gartner, Inc. назвала Veeam лидером «магического квадранта» в области решений для резервного копирования и восстановления в ЦОД, и я рассчитываю на увеличение нашей доли рынка и узнаваемости нашего бренда в рамках второго десятилетия успешного роста компании».

Джим Крюгер – настоящий ветеран отрасли с 25-летним опытом в маркетинге. В роли старшего вице-президента по продуктовому маркетингу Veeam г-н Крюгер отвечал за все аспекты продуктового и партнерского маркетинга, анализ конкурентов и рост продаж. До Veeam он занимал пост директора по маркетингу в компании Intermedia, предлагая услуги унифицированных коммуникаций для малого бизнеса. Джим Крюгер работал 16 лет в Polycom (сейчас - Poly) на различных должностях, от исполнительного вице-президента по маркетингу до вице-президента и руководителя подразделения Voice. До прихода в Polycom Джим работал на нескольких руководящих должностях в отделе маркетинга в компании GTE (Verizon) и Palm. Джим Крюгер окончил программу MBA в Калифорнийском Государственном Университете, а также имеет диплом Bachelor of Arts в Университете Berkeley.

Другие материалы рубрики

Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar

IaaS для вас: кому это нужно, преимущества и недостатки

На российском пиратском рынке спад впервые за 5 лет

Умер основатель советской школы искусственного интеллекта

Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет

ИТ-проектам Росгвардии в девять раз урезали финансирование

Техника

Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: ещё дороже Galaxy Fold

Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта