В Veeam назначен глобальный директор по маркетингу

Veeam Software объявила о назначении Джима Крюгера (Jim Kruger), старшего вице-президента Veeam по маркетингу продуктов и решений, на позицию глобального директора по маркетингу (CMO). В новой должности Джим Крюгер будет отвечать за весь маркетинг Veeam, продолжая укреплять репутацию компании в качестве лидера в области резервного копирования для управления данными в облаке. Джим Крюгер будет подчиняться напрямую Ратмиру Тимашеву, сооснователю и исполнительному вице-президенту по продажам и маркетингу Veeam Software.

«Джим присоединился к Veeam в 2017 году и сыграл значительную роль в том, как изменилась наша коммуникация, программы выхода наших продуктов на рынок, в росте лидерских позиций Veeam на рынке, – сказал Ратмир Тимашев. – Поскольку мы развиваемся на высококонкурентном рынке, мы должны использовать самые передовые подходы и инструменты, чтобы отвечать все новым требованиям наших клиентов. Я знаю, что под руководством Джима сильнейшая в своей сфере маркетинговая команда станет еще лучше».

«С появлением новых сценариев работы с данными компании все чаще используют мультиоблачные решения для гибкого и надежного способа управления данными, – отметил Джим Крюгер, глобальный директор по маркетингу Veeam. – Veeam предоставляет надежное решение в области резервного копирования для управления данными в облаке, мы помогаем компаниям любого размера управлять и защищать их данные во всех средах. Совсем недавно Gartner, Inc. назвала Veeam лидером «магического квадранта» в области решений для резервного копирования и восстановления в ЦОД, и я рассчитываю на увеличение нашей доли рынка и узнаваемости нашего бренда в рамках второго десятилетия успешного роста компании».

Джим Крюгер – настоящий ветеран отрасли с 25-летним опытом в маркетинге. В роли старшего вице-президента по продуктовому маркетингу Veeam г-н Крюгер отвечал за все аспекты продуктового и партнерского маркетинга, анализ конкурентов и рост продаж. До Veeam он занимал пост директора по маркетингу в компании Intermedia, предлагая услуги унифицированных коммуникаций для малого бизнеса. Джим Крюгер работал 16 лет в Polycom (сейчас - Poly) на различных должностях, от исполнительного вице-президента по маркетингу до вице-президента и руководителя подразделения Voice. До прихода в Polycom Джим работал на нескольких руководящих должностях в отделе маркетинга в компании GTE (Verizon) и Palm. Джим Крюгер окончил программу MBA в Калифорнийском Государственном Университете, а также имеет диплом Bachelor of Arts в Университете Berkeley.