Исследование IDC и Microsoft: менее 4% ИТ-специалистов России, Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям

Новое исследование IDC и Microsoft показало, что большинство компаний Центральной и Восточной Европы, включая Россию, хорошо осведомлены о цифровой трансформации и лишь 10,5% из них не считают ее необходимой. При этом только 13% компаний уже активно внедряют современные технологии или имеют стратегию цифровой трансформации бизнеса. Один из основных барьеров – нехватка квалифицированных ИТ-специалистов. Только 3,5% сотрудников полностью соответствуют современным требованиям. Самой высокой (35%) является нехватка квалифицированных ИТ-специалистов в компаниях, внедряющих облачные технологии.

Пять навыков, наиболее актуальных в России и странах Центральной и Восточной Европы сегодня: автоматизация и роботизация процессов; мобильность; анализ больших данных; ИТ-архитектуры и переход на новые архитектуры (например, облачные); нетворкинг.

Пять навыков, которые будут актуальными в России и странах Центральной и Восточной Европы в ближайшие 2–3 года: анализ больших данных; использование приложений для совместной работы; автоматизация и роботизация процессов; мобильность; информационная безопасность и защита данных.

«Деятельность любой компании сегодня – это в той или иной степени деятельность ИТ-компании. На информационных технологиях базируются бизнес-процессы, коммуникации, производство, логистика и сервисы. А значит очевидна необходимость цифровой трансформации бизнеса для того, чтобы добиться конкурентного преимущества и роста. Внедрение инноваций невозможно, если оно не подкреплено повышением квалификации сотрудников и культуры взаимодействия. Microsoft активно работает над программами образования в области ИТ в российских вузах и школах. Так, в частности, при поддержке Microsoft в 2019 г. в ведущих российских вузах стартовали магистерские программы по современным ИТ-направлениям: искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей и многим другим», – сказала Елена Сливко-Кольчик, руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России.

«Активный процесс цифровой трансформации организаций и предприятий привел к возникновению существенного разрыва между спросом на определенные квалификации специалистов и предложением. Это может повлиять на конкурентоспособность компаний. По мере осознания этой проблемы, государство и бизнес ставят задачу развития необходимых цифровых компетенций во главу угла повестки дня. Позволят ли предпринимаемые инициативы в достаточной степени улучшить ситуацию в будущем, покажет время. Пока разрыв велик», – сказал Михаил Лебедев, руководитель программ исследований «IDC Россия и СНГ».