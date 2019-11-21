Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
ИТ-бизнес
Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Спецпроекты

IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения

ПО Софт Бизнес Инвестиции и M&A Аутсорсинг

IBS приобрела у группы «Аплана» компанию «Аплана софтвер». Окончательное соглашение об этом было подписано вчера. Ранее сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

«Аплана софтвер» (юридические лица ООО «Аплана софтвер» и ООО «Аплана айти инновации») является ведущим игроком в сфере аутсорсинга тестирования программных продуктов. Благодаря новому активу IBS расширяет свою линейку технологических сервисов для крупнейших частных компаний и государственных структур.

Группа «Аплана» реализует свою стратегию и фокусируется на лидерстве в ключевых для нее сегментах рынка ИТ-решений для цифровой трансформации – управлении цифровыми документами, автоматизации и роботизации бизнес-процессов, промышленном интернете вещей, традиционных и облачных ИТ-сервисах. Вырученные в результате сделки средства будут направлены на инвестиции в новые продукты и технологии.

Новый бизнес-юнит IBS будет работать на рынке под названием IBS Appline. Владельцем бренда «Аплана» остается группа «Аплана».

Генеральный директор IBS Светлана Баланова сказала: «Мы хотим объединить свой опыт в разработке программного обеспечения, сопровождении и управлении данными с экспертизой блестящей команды "Апланы софтвер". Так мы обеспечим высокое качество и эффективность ИТ-решений на всех уровнях, от бизнес-процессов и софта до данных и уровня квалификации сотрудников клиента. Это станет нашим важным преимуществом, так как сейчас бизнес и государство создают очень сложные цифровые платформы. К ним предъявляются высочайшие стандарты адаптивности, надежности, быстродействия и безопасности».

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Аплана» Тагир Яппаров сказал: «Продажа стабильного и прибыльного актива, которым является "Аплана софтвер", позволит нашей группе получить дополнительные средства для инвестиций в разработку собственных продуктов и сервисов, уменьшить долговую нагрузку и улучшить финансирование операционной деятельности».

Юридическим сопровождением сделки занималась компания Nektorov, Saveliev & Partners (NSP). Смена собственника не повлечет никаких изменений в обязательствах «Апланы софтвер» (в дальнейшем IBS Appline) перед клиентами.



Другие материалы рубрики

Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны

Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля

МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft

Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности

Угрозы Трампа сработали: Рынок DRAM-памяти вернулся к росту после стремительного обвала

Техника

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Телевизор как предмет интерьера: самые интересные модели дизайнерских ТВ

Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

Евгений Абакумов

ИТ-директор Росатома

Стратегия месяца

Периферийные вычисления перемещаются в центр внимания

Почему снижается доступность данных в СХД? Что мешает массовому запуску 5G Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений