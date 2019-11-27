ГК «Корус консалтинг» вошла в топ-50 крупнейших поставщиков ИТ для банков

ГК «Корус консалтинг» заняла 43 место в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ в финансовом секторе, по версии CNews Analytics. В 2018 году компания продемонстрировала рост выручки на 25%, реализовав ряд крупных проектов для банков и страховых компаний.

Выручка «Корус консалтинг» от проектов для финансовых организаций по результатам 2018 года составила 248 млн. рублей, что на 25% превышает аналогичный показатель 2017 года. В минувшем году ИТ-компания реализовала несколько проектов для организаций, входящих в десятку крупнейших игроков рынка.

Среди новых проектов – внедрение Microsoft Dynamics 365, SAP ERP, технологий Addreality, ИТ-решений для автоматизации процессов стратегического планирования на платформе Oracle Hyperion Planning, систем электронного документооборота и интерактивных инструментов для визуальной и продвинутой аналитики.

Высокие ожидания пользователей, постоянно меняющиеся требования регулятора, сложная нормативно-правовая среда и высокая конкуренция, особенно в розничном сегменте, подталкивают финсектор инвестировать в самые современные ИТ-решения. Более того, розничные кредитно-финансовые организации вынуждены постоянно бороться с растущими киберугрозами, совершенствуя базовую ИТ-инфраструктуру, системы информационной безопасности и средства обработки больших данных. Так, технологии превратились в ключевой элемент бизнес-процессов в банках. Многие крупные компании уже обладают собственной зрелой ИТ-инфраструктурой, поэтому они постепенно уходят от создания новых систем к их обслуживанию и развитию. Именно это стало фокусным в 2018 году как в проектах «Корус консалтинг», так и в целом на ИТ-рынке.

Как отмечают эксперты CNews Analytics, финансовая отрасль по-прежнему остаётся драйвером для ИТ-рынка. Совокупная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений по итогам 2018 года составила 192,1 млрд. рублей, что на 8% превышает результаты 2017 года. При этом участники рынка дают оптимистичный прогноз на 2019 год. Они ожидают, что многие финансовые компании продолжат активное внедрение аналитических инструментов и развитие цифровых платежей, а роль омниканального взаимодействия с клиентами будет только усиливаться.