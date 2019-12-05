Исследование IDC: продажи потребительских ПК сокращаются, однако растут поставки в коммерческий сегмент

IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за III квартал 2019 г. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,37 млн настольных и портативных компьютеров, что на 8% меньше показателей аналогичного периода 2018 г.

«Продажи потребительских устройств продолжают сокращаться, однако растут поставки компьютеров в коммерческий сегмент. Четвертая часть всех поставок компьютерной техники приходится на корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка», — отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований «IDC Россия».

В составе пятерки лидеров российского рынка персональных компьютеров следующие компании: HP (23,7% от всех поставленных за квартал ПК), Lenovo (20,4%), Acer (17%), ASUS (9,2%) и Apple (5,7%).

Поставки настольных ПК в III квартале уменьшились на 0,6% относительно прошлого года и составили 525 тыс. штук. HP, Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов. Замыкают пятерку iRu (четвертое место) и Dexp (пятое место).

Сегмент ноутбуков уменьшился на 12% по сравнению с показателями III квартала 2018 г. Поставки составили 845 тыc. штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP, Lenovo, Acer, ASUS и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.

«В краткосрочной перспективе на рынке персональных компьютеров сохранится тенденция к сокращению объемов поставок, которая во многом отражает общую экономическую ситуацию в стране. Несмотря на уменьшение негативных ожиданий относительно эскалации мировых торговых конфликтов, вероятность наступления снижения экономики в 2020 г. сохраняется. Стагнация реальных располагаемых доходов населения является одним из наиболее значимых стрессов относительно перспектив спроса на рынке персональных компьютеров», — сказала Наталья Виноградова.