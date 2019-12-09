Accenture научит детей программировать и познакомит с искусственным интеллектом

Accenture в России проведет «час кода» 9-15 декабря 2019 г. Школьники Москвы, Твери и Ростова-на-Дону в формате игр познакомятся с основами программирования и новыми технологиями.

«Час кода» – всемирная акция, цель которой познакомить детей с программированием в простой и увлекательной форме, пробудить интерес к информатике. «Час кода» проходит в 180 странах, присоединиться может любой желающий, пройдя небольшое тестовое задание.

Игры и онлайн-приложения размещены на глобальном сайте некоммерческого сообщества code.org, там же есть рекомендации по проведению занятий для школьных учителей информатики – курсы по основам алгоритмизации и программирования для детей с использованием игр. Также можно отправить свою игру в общую коллекцию code.org, после предварительной модерации она будет доступна для посетителей сайта.

Российское подразделение Accenture участвует в «Часе кода» пятый год, ежегодно специалисты компании разрабатывают курс, помогающий детям понять основы искусственного интеллекта и машинного обучения. В России в 2019 г. в инициативе примут участие около 400 детей в Москве, Твери и Ростове-на-Дону. Занятия будут проводить сотрудники компании в офисах и местных школах.

В акции участвуют дети от 5 до 15 лет. Для каждой возрастной категории выбраны задания с учетом сложности игры и ее базовых требований к знанию общеобразовательных предметов. «Например, невозможно давать первоклассникам задачи, в которых необходимо указать угол направления движения в градусах. Также не будет иметь смысла ждать от пятиклассников понимания основ криптографии», – отметили в Accenture.

В компании отмечают, что в играх дети смогут увидеть знакомых им персонажей Disney, Dreamworks или героев «Звездных войн». Эти персонажи будут оказываться в разных ситуациях, где им понадобится помощь ребят.

«Игры состоят из нескольких уровней, по мере продвижения по ним сложность заданий растет. Есть некоторые уровни, которые требуют больших знаний и проявления смекалки, в этом случае учитель или сотрудник компании будет помогать ребятам наводящими вопросами и подсказками», – отметили в Accenture.

Например, по сюжету одной игры нужно пройти череду приключений подводного мира, при этом оставаться в рамках механики популярной игры Minecraft, в другой – помочь герою из «Звездных войн» преодолевать препятствия. «В первую очередь дети увидят и поймут основы алгоритмизации, которые им пригодятся в будущем», – отметили в Accenture.

«"Час кода" – в высшей степени интересная и полезная инициатива. В очень доступном формате детям разных возрастов и уровня подготовки предоставляется увлекательная возможность познакомиться с основами программирования. Это одновременно и веселое времяпровождение, и расширение кругозора, и обучение востребованным навыкам. Более того, это семейное мероприятие, ведь вместе с ребенком урок могут проходить и родители. Для уроков в нашем офисе мы предложим именно такой формат», – сказал Дмитрий Горынин, директор Тверского технологического центра Accenture в России.

«Каждый год мы хотим расширять количество участников в классах "Часа кода". В прошлые годы в классах участвовало от 30 до 60 человек. В этом году в Твери планируем охватить более 200 школьников. Этот тренд мы будем поддерживать и в будущем. Для нас и для других ИТ компаний "Час кода" – отличная возможность заинтересовать ребят творческим и захватывающим миром программирования. Мы будем активно развивать эту инициативу», – отметил Горынин.