В Crayon назначен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных

Crayon сообщила о назначении Владимира Еронина на должность директора Центра компетенций по искусственному интеллекту и анализу данных Crayon.

На новой позиции Владимир займется развитием ключевого направления компании, связанного с внедрением решений на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. В сферу его полномочий также войдет контроль над проектами по применению IoT-технологий в промышленности. Кроме того, он будет заниматься вопросами развития локальной российской экспертизы в данных направлениях и сотрудничеством с вузами и ключевыми игроками рынка.

«Сегодня дефицит компаний на рынке AI-решений, реализующих успешные проекты и готовых обеспечить решение задач заказчика быстро и качественно, приводит к тому, что крупные компании делают акцент на развитие собственных компетенций по данному направлению, а это не всегда целесообразно. Средний и малый бизнес вынуждены ждать появления коробочных решений. Именно здесь мы в Crayon видим возможности для хорошего старта в России. Мы рады, что Владимир Еронин присоединился к нашей команде и будет руководить Центром компетенций по искусственному интеллекту и анализу данных», — сказал Вадим Юн, генеральный директор компании Crayon в России.

Владимир Еронин работает в ИТ-сфере свыше 19 лет. До прихода в Crayon он работал в ПАО «Сбербанк», где занимал должность Управляющего Директора Центра экспертизы запросов на стаффинг.

Владимир Еронин родился в Самаре. Учился на факультете информационных технологий по специальности физика в Самарском Государственном Аэрокосмическом Университете имени академика С.П. Королева. Свою карьеру он начал в крупнейшей российской энергетической компании — Системный Оператор ЦДУ РАО «ЕЭС России». В последствии он возглавил отдел локальных вычислительных сетей и телекоммуникаций компании. В 2007 году он присоединился к команде Microsoft Россия в качестве эксперта, отвечающего за технологическое развитие партнёров. В общей сложности Владимир проработал в Microsoft 9 лет и за это время прошел путь от линейной позиции до регионального директора макрорегиона «Волга», где отвечал за весь бизнес компании Microsoft в ПФО.

В 2015 году Владимир стал сооснователем компании Bruder Rus, а позднее, в 2017 возглавил российское представительство компании Crossover, где привел компанию к удвоению показателей за 1,5 года.