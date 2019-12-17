Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

Зампред коллегии ВПК РФ посетил предприятие концерна «Автоматика» в Калуге

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленного комплекса Российской Федерации (ВПК РФ) Олег Бочкарев посетил с визитом завод «Калугаприбор», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Зампреду ВПК РФ была проведена обзорная экскурсия по производству «Калугаприбор», также ему представили новые перспективные образцы гражданской продукции, в частности медицинское оборудование, телекоммуникационные шкафы, телефонные станции, портативную радиостанцию Siberia и автоматическую телефонную станцию «Протон-КА».

Генеральный директор компании «Калугаприбор» Валерий Печенко провел с гостем рабочую встречу, в ходе которой состоялась презентация программы развития продукции гражданского назначения компании «Калугаприбор» до 2025 г.

По итогам визита Олег Бочкарев отметил высокую степень готовности предприятия «Калугаприбор» к углублению степени локализации товарных групп, а также подчеркнул успешно проделанную работу по производству оборудования для маркировки лекарственных средств.

«Концерн "Автоматика" планомерно наращивает выпуск гражданской продукции в рамках стратегии диверсификации. Мы с особым вниманием относимся к реализации комплексных инновационных решений с максимально эффективным использованием наших производственных площадок и научных центров. Среди перспективных направлений холдинговой компании, в частности "Калугаприбор", участие в таких приоритетных проектах, как маркировка лекарственных препаратов и иных товарных групп», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Другие материалы рубрики

Целая страна лишилась YouTube и GMail из-за жалобы «Яндекса» на Google

Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb

Хакеры со спецподготовкой атакуют госорганы по всему миру

Путин распорядился перевести россиян на электронные трудовые книжки

Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах

Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx

Техника

10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019

Как защитить смартфон зимой: 5 полезных советов от ZOOM

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты
Показать еще
Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений