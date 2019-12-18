Генеральный директор «Рексофта» вновь вошел в правление НП «Руссофт»

Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт» (Reksoft), российского разработчика ПО, вновь избран в правление НП «Руссофт». Правление организации переизбирается раз в год на общем собрании членов «Руссофта».

«Руссофт» является объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России. По итогам 2019 г. в организацию входят более 160 ИТ-компаний со штатом более 65 тыс. высококвалифицированных сотрудников. «Руссофт» представляет интересы всех направлений индустрии разработки ПО в России.

Александр Егоров входит в правление «Руссофт» с момента основания организации в 1999 г. В 2019 г. его усилия как члена правления организации были, прежде всего, направлены на такие темы как регулирование вопросов интеллектуальной собственности в сфере разработки программного обеспечения и повышение экспортного потенциала отечественных программных продуктов в области импортозамещения.

«Значение технологий постоянно повышается, как в России, так и в мире. В этой связи особенно важно объединение усилий независимых игроков российского рынка разработки ПО для представления единой позиции по вопросам формирования благоприятных условий бизнеса внутри страны и за ее пределами, а также коммуникации с регуляторами по изменениям в нормативной базе. Все эти задачи находятся в повседневной повестке "Руссофт", позиции которой в последний год существенно упрочились», – отметил Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт», член правления НП «Руссофт».