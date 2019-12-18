Исследование Accenture: 95% российских школьников хотят стать программистами

Accenture опросила школьников 7-15 лет в Москве, Твери и Ростове-на-Дону и выяснила, что большинство из них хотят стать программистами.

Опрос проводился в рамках всемирной акции «Час кода», цель которой – познакомить детей с программированием в простой и увлекательной форме. Accenture в России проводит «Час кода» пятый год, в 2019 г. в нем участвовало рекордное число детей – 400 ребят в трех городах: Москве, Твери и Ростове-на-Дону.

95% школьников в возрасте 7-15 лет ответили, что хотят стать программистами. Среди причин, которые они указывали в анкете: «люблю писать код и создавать что-то новое», «если ты программист, ты можешь создавать свои миры», «потому что эта работа приветствуется в обществе и с ее помощью можно изменить мир».

На вопрос, какую программу они хотят придумать, ребята отвечали: «роботов, реактивный беспилотник, микро-самолет-шпион», «программу для воспитания животных», «программу по поиску преступников и носков», «программу, которая будет убираться дома», «программу, которая будет помогать людям с ограниченными возможностями чувствовать себя лучше», «отследи, где твой родитель», «генератор Lego», «безумный город Happy Birds, где невозможно проиграть».

По словам Дмитрия Горынина, директора Тверского технологического центра Accenture в России, интерес детей к программированию связан с их пониманием, что в профессии нет ничего сверхъестественного – программированию может научиться каждый.

«Профессия программиста в современных ИТ-компаниях не ограничивается написанием кода: это проектная работа, над творческими задачами которой трудится целая команда специалистов. Дети охотнее изучают и принимают все новое. Они ежедневно пользуются ИТ-продуктами, их не сдерживают рамки и социальные установки. Они легко мечтают и придумывают невероятные вещи. Это мотивирует их быть не только пользователями, но и создателями ИТ технологий и продуктов», – сказал Дмитрий Горынин.

В Ростове-на-Дону, где в 2020 г. появится центр технологий Accenture, «Час кода» проводился в региональном отделении федеральной сети «Кванториум», где школьники учатся программированию. «Приятной неожиданностью стало то, что школьники рассматривают программирование не только как хобби, но и как их будущую профессию», – отметил Антон Ягодинский, один из ключевых менеджеров Ростовского технологического центра Accenture.

Акция «Часа кода» проходит в 180 странах, игры для открытых уроков размещены на сайте code.org. Специалисты Accenture ежегодно разрабатывают свой курс, помогающий детям понять основы искусственного интеллекта и машинного обучения. Занятия проходят в школах и офисах компании, сотрудники-волонтеры помогают ребятам в случае необходимости наводящими вопросами и подсказками. В первую очередь, во время выполнения заданий, дети видят и понимают основы алгоритмизации, которые для их будущего очень важны.