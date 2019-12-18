QIWI анонсировала изменения в составе высшего менеджмента

QIWI объявила, что с 15 января 2020 года Борис Ким, сооснователь компании и председатель совета директоров с 2013 г., займет позицию генерального директора вслед за уходом с должности Сергея Солонина, который занимал ее с 2012 года. Солонин останется членом совета директоров и займет должность исполнительного председателя совета. На этой должности Солонин продолжит участвовать в управлении компанией, концентрируясь на долгосрочной стратегии QIWI, включая развитие новых бизнес-моделей и ниш.

Борис Ким – основатель компании и председатель совета директоров, останется членом совета, но уйдет с должности председателя совета и члена комитета совета по компенсациям. Изменения вступят в силу 15 января 2020 года.

С целью усиления управляющей команды с 15 января 2020 года Мария Шевченко будет назначена заместителем главного исполнительного директора компании. Мария сфокусируется на комплаенс, юридическом и операционном контроле компании и будет поддерживать г-на Кима в повседневном административном и оперативном управлении группой совместно с другими членами команды топ-менеджмента.

Сергей Солонин заявил: «Я полностью привержен QIWI и намерен активно участвовать в работе компании в качестве нового исполнительного председателя Совета директоров. Я решил уйти с должности главного исполнительного директора и сложить с себя полномочия по ежедневному операционному управлению, чтобы иметь возможность уделять больше внимания стратегии Группы. За то время, что я занимал должность главного исполнительного директора, я убедился в том, что мы создали устойчивую и хорошо управляемую структуру, и за последние несколько месяцев я сделал несколько назначений и изменений, которые, по моему мнению, обеспечат стабильность и поддержат нашу уникальную корпоративную культуру. Я полагаю, что назначение г-на Кима, который является одним из основателей нашей компании и с которым мы работали в тесном сотрудничестве на протяжении многих лет, обладает глубокими знаниями в платежной индустрии и обеспечит как непрерывность нашей стратегии по развитию нашей платежной экосистемы и наращиванию ключевых рыночных вертикалей, так и привнесет свежий взгляд на управление и повседневную деятельность нашей компании. Последние несколько лет г-н Ким очень активно участвовал в операционном управлении, и я полагаю, что его навыки и преданность, при поддержке команды, помогут QIWI достичь своих долгосрочных целей».

«От имени совета мы благодарим г-на Солонина за годы его работы в качестве главного исполнительного директора в нашей компании, которые стали залогом того, что QIWI превратился в процветающий, успешный бизнес. Мы очень рады, что г-н Солонин продолжит работу в компании в качестве председателя совета, – отметил Борис Ким. – Я также рад перенять бразды правления и расширить глубину своего операционного погружения в QIWI и планирую работать согласно нашей действующей стратегии, концентрируясь на совершенствовании наших операций и дальнейшем улучшении нашей бизнес-модели. Мы ожидаем, что сможем объявить о дальнейшем развитии нашей стратегии в ближайшие месяцы. Кроме того, я рад объявить о назначении Марии Шевченко на должность заместителя главного исполнительного директора компании».