Число клиентов Техносерв Cloud по итогам 2019 года увеличилось на 42%

Техносерв Cloud объявил итоги своей работы в 2019 году. Для Техносерв Cloud 2019 год был эффективным − количество новых клиентов увеличилось на 42% по сравнению с предыдущим годом. Самыми активными пользователями услуг стали ИТ-компании, на них приходится более 30% от общего числа заказчиков облачного провайдера. 11% составляют представители ритейла и 10% промышленные предприятия. О высоком уровне лояльности клиентов говорит тот факт, что они не только остаются с облаком Техносерв Cloud, но и рекомендуют его своим партнерам.

Продуктовая линейка Техносерв Cloud расширяется и адаптируется под потребности рынка. Сегодня в нее входит 13 сервисов, в том числе и новые: «Облачная тестовая среда», Межсетевой экран для защиты web-приложений (WAF), а также комплексная защита от DDoS. Данное гибкое решение можно интегрировать в систему в любое время без нарушения ее работы. Сервис отвечает одному из основных запросов клиентов – обеспечению безопасности данных в облаке и защиты от киберугроз.

Самой востребованной услугой в 2019 году остается «Виртуальный дата-центр», а одним из ключевых PaaS-продуктов стала информационно-технологическая инфраструктура под платформу SAP HANA, которая построена на оборудовании и программных решениях ведущих мировых производителей. Она включает в себя вычислительный комплекс, системы виртуализации, хранения данных, резервного копирования и восстановления данных, ЛВС и мониторинг. При этом комплекс виртуализации разделяется на два кластера: первый – для сред тестирования и разработки, второй – для продуктивной среды.

Техносерв Cloud непрерывно работает над развитием инфраструктурной составляющей. В связи с увеличением количества клиентов на 40% был расширен кластер VMware в сегменте «Защищенный». Для заказчиков, которые требовательно относятся к производительности своих систем, в первом квартале 2020 года планируется запуск в эксплуатацию новых процессоров с частотой 3 ГГц. В том числе они подойдут клиентам, которые используют систему 1С и планируют перенести её в облако Техносерв Cloud.

Расширено «Облачное S3 хранилище»: введено в эксплуатацию два высокопроизводительных кластера – Eric и Stan, построенных на Dell R730xd. «Объектное хранилище» было обновлено до версии 7.1.2, устранены ряд несовершенств, связанных с работой Access Lists и Identity and Access Management (IAM). Платформа виртуализации OpenStack оптимизирована с помощью усовершенствованного типа хранения данных, построенного на базе СХД Ceph с применением накопителей NVMe Flash. Завершена модернизация DWDM-сетей с помощью платформы Ekinops 360.

Техническая поддержка клиентов Техносерв Cloud в 2019 году была оказана на высоком уровне. При SLA на уровне 99,95% время реакции и положительного закрытия инцидентов составляло 20% от установленного контрактом.

«Очень приятно отметить прирост заказчиков наших сервисов из различных отраслей. Уровень применения облачных услуг в бизнесе увеличивается. По данным исследований IDC Russia, рынок облаков стремительно растет и продолжит активно развиваться, как минимум, на протяжении пяти лет. В ближайшие четыре года рынок IaaS и PaaS-решений вырастет до 51 млрд рублей к 2024 году. Мы продолжим горизонтальное масштабирование нашей платформы. Сейчас думаем над созданием еще одной площадки. Кроме того, в ближайшем будущем планируется расширение продуктовой линейки. Например, добавлено резервное копирование на базе Veeam, среда работы с контейнерами Kubernetes, появится новая услуга для администрирования, управления и поддержки инфраструктуры заказчика в облаке – Cloud Managed Services», − отметил Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.