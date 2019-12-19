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Eset назвала ИБ-тренды 2020 года

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Международная антивирусная компания Eset представила отчет о трендах информационной безопасности, которые определят развитие мирового киберландшафта в 2020 г.

В начале 2019 г. одним из трендов был рост случаев криптоджекинга — скрытого майнинга криптовалюты на зараженных устройствах — а также рост числа кибератак с использованием умных гаджетов.

На данный момент одним из главных трендов является развитие и повсеместное внедрение машинного обучения. Хотя до создания полноценного искусственного интеллекта еще далеко, машинное обучение становится одним из ключевых технологических достижений современности. Но стоит помнить, что злоумышленники также будут использовать машинное обучение для совершенствования кибератак.

Также впечатляют темпы развития дипфейков — технологий, позволяющих при помощи искусственного интеллекта подделывать голоса и лица людей на видео. По мнению экспертов Eset, именно эта технология в 2020 г. станет одной из наиболее востребованных среди киберпреступников.

В будущем дипфейки могут способствовать еще более широкому распространению фальшивых новостей, поэтому следует скептически относиться даже к самым реалистичным видео- или аудиозаписям.

Еще один тренд 2020 г. — создание умных зданий и целых умных городов. Более чем в 80% новых построек используются элементы интернета вещей. При этом эксперты обеспокоены тем, что умные города активно разрастаются, а их системы защиты по-прежнему недостаточно развиты. Во многих умных гаджетах нет достаточно надежного протокола аутентификации, а в некоторых и вовсе отсутствует какое-либо решение для информационной безопасности.

Кроме того, в 2020 г. компаниям придется адаптироваться к цифровизации бизнеса и повсеместному использованию мобильных устройств. Эксперты Eset отмечают, что возможность постоянно оставаться на связи и подключаться к сетям вне зависимости от местоположения повышает риск кибератаки на организацию. Компании активно внедряют мобильные устройства в свою работу, не уделяя должного внимания их безопасности.

Наконец, во всем мире продолжится совершенствование законодательства, регулирующего порядок работы с персональными данными. По мнению экспертов Eset, проблема защиты данных пользователей останется актуальной до тех пор, пока размер штрафа за нарушение конфиденциальности не будут соизмеримы со значительной частью доходов мегакорпораций.

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